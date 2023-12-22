Türkiye ile Avrupa genelindeki elektrikli otomobil satışları kıyaslandı. Türkiye, adet bazında nispeten iyi bir noktada ancak pazar payı açısından Avrupa pazarının altında kaldı.

Elektrikli otomobil dönüşümü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kendisini hissettiriyor. Mesela Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları, yıllık bazda 10 katına çıkmış durumda. Öyle ki Ocak - Kasım 2022 döneminde 6.214 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşirken, Ocak - Kasım 2023 döneminde ise 54.273 adet (uzun menzil versiyonlar hariç) elektrikli otomobil satıldı.

Peki elektrikli otomobillerde yükseliş devam ediyorken, Türkiye'nin Avrupa'daki durumu nasıl? Otomobil dünyasının nabzını tutan EBS Danışmanlık tarafından sağlanan veriler, Türkiye'deki elektrikli otomobil satışları ile Avrupa'dakileri kıyaslıyor. Gelin bu istatistiklere yakından bakalım.

Adet bazında fena olmasak da pazar payı noktasında geride kalıyoruz

Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen elektrikli otomobil satışlarının, tüm satışlara kıyasla en yüksek olduğu ülke Norveç. Ülkede gerçekleştirilen otomobil satışlarının yüzde 83,49'unu elektrikli modeller oluşturdu. Bununla birlikte; Avrupa ortalaması da yüzde 17,78 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, Türkiye için yüzde 6,14 seviyesinde kaldı. Pazar payı açısından sıralamadaki yerimiz, 21.

Ancak yılın ilk 11 ayında gerçekleştirilen 54.273 adet satış, satış adedi bazında Türkiye'yi 9. sıraya taşıdı. Burada önemli bir hususu hatırlatmak gerek. Mesela Norveç'in nüfusu 5,5 milyon civarında. Bu ülkedeki satışların, Türkiye'den daha düşük seviyede olmasını normal karşılamak gerekiyor çünkü Türkiye'de 85 milyon insan yaşıyor ve potansiyel olarak daha büyük bir pazar var. Yani satış adedi bazında daha üst sıralarda yer almamız, ülkece daha zengin olduğumuz anlamına gelmiyor.