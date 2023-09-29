iPhone 15 serisinin Türkiye'de satışa sunulacak olması, mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Gecenin en büyük olayı ise iPhone 15 teslimatlarının helikopterle yapılmasıydı. Bazı vatandaşlar, yaşananlara tepki gösterdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 serisi, Türkiye'de de resmî olarak satışa sunuldu. Hâl böyle olunca Apple hayranları, gece yarısı itibarıyla mağazalara akın ettiler. Bazı mağazaların önünde kuyruklar oluştu. Bir firmanın iPhone 15 teslimatlarını helikopterlerle yapması ise gündem oldu.

Apple'ın piyasaya sürdüğü ürünler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip edildi. Ve hemen her yıl denk geldiğimiz manzaralar yine yaşandı. İnsanlar, iPhone 15'e sahip olmak için uykularından bile feragat ettiler. iPhone 15 için saatler boyunca bekleyen vatandaşlar bu durumdan gocunmazken, bazıları ise yaşananlara tepki gösterdiler. Gelin hep birlikte iPhone 15 satışının ilk gününde yaşananlara, sosyal medyaya yansıyan görüntülere ve gelen tepkilere yakından bakalım.

İşte sosyal medyaya yansıyan "kuyruk" görüntüleri

Bu görüntülere gelen tepkiler ise şöyleydi:

Gecenin en büyük olayına imza atan firma ise Troy oldu: iPhone 15 teslimatları helikopterle yapıldı!

Türkiye'deki en büyük Apple satıcılarından Troy, dün gecenin en çok konuşulan markalarından bir tanesiydi. Zira şirket, iPhone 15'leri satış mağazasına helikopter ile getirdi. Helikopterle çatıya inen, halatlarla da mağazaya giren yetkililer, iPhone 15 satın almak için sırada bekleyen vatandaşlara ilginç bir deneyim yaşattılar.