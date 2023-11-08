Türkiye, MLSA ve Free Web Turkey taradından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne yapılan internet sansürü bildirimine cevap verdi ve Ekşi Sözlük'ün başka bir adresten yayım yaptığını ve dolayısı ile erişimin mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkeler AİHM kararlarına uyacaklarını taahhüt eder ancak Avurpa Konseyi Bakanlar Komitesi bu uygulamaları denetler.

Üçüncü parti kişi ve oluşumlar da 9.2 bildirimi adı verilen bildirim ile şikayette bulunup denetim talebinde bulunabilirler. Bu taleplerden birinde de Türkiye'deki internet sansürü gündeme getirilmişti.

Türkiye, Ekşi Sözlük'e erişilebildiğini belirtti

MLSA ve Free Web Turkey, Türkiye'nin erişim engellemelerini muhalif siteleri susturmak için kullandığını öne sürmüştü. Başvuruda çeşitli gazeteler ile Ekşi Sözlük, OnlyFans gibi sitelere erişim engeli olmasına da dikkat çekilmişti. Türkiye, Ekşi Sözlük ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Ekşi Sözlük'ün yasaklanma nedeni olarak, 6 Şubat'taki depremler sırasında yapılan bazı paylaşımların “arama kurtarma faaliyetleri ile yardım çabalarını olumsuz etkileyebileceği” gösterildi. Deprem döneminde sözlükte "sayısız" yanıltıcı bilgi paylaşıldığı, bu durumun bir toplumsal kaosa neden olabileceği ve bu nedenle erişim engelinin orantılı bir karar olduğunun altı çizildi.

Türkiye ayrıca, eksisozluk.com adresinde erişim engeli olmasına rağmen sitenin eksisozluk1923.com üzerinden yayım yapmaya devam ettiğini ve bir erişim engeli bulunmadığını belirtti. Bu açıklamaya ek olarak “Ayrıca, web sitesine App Store ve Play Store gibi platformlardan indirilen uygulamalar aracılığıyla da erişilebilir. Bu bağlamda, yetkililer web sitesinin erişilemez olmadığını ve bu nedenle bilgiye erişim hakkının pratikte etkilendiğinin söylenemeyeceğini belirtmek ister.” ifadeleri kullanıldı. Türkiye bu nedenle Ekşi Sözlük'e uygulanan yasakların farklı olduğuna dikkat çekti.