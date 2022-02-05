ABD Çin Yasağı Yüzünden ABD Operatörleri FCC’den Borç İstedi

Geçtiğimiz yıllarda ABD'nin Çin'e uyguladığı ambargolardan dolayı ABD, şimdi kendi ülkesinde sıkıntılar yaşamaya başlaması kuvvetle muhtemel.

Son zamanlarda ABD'den yaptırımlara maruz kalan Huawei, 2021 yılı gelirlerini açıkladı. Şirket, 2021 yılındaki gelirinin bir önceki yıla göre %29 düşüş göstererek 99.5 milyara gerilediğini duyurdu. Donald Trump yöneti tarafından siber güvenlik ve casusluk gibi sebeplerden dolayı uygulanan yaptırımların bu düşüşte büyük bir rolü olabileceği de gelen haberler arasında yer almıştı.

Eski ABD başkanı Donald Trump döneminde başlayan Çinli elektronik devlerine karşı yaptırımlar bugüne kadar devam etti. Huawei gibi Çin merkezli şirketlerin ABD’li kuruluşların yeni ekipman lisanslamasının önüne geçiyor. Şimdi ise ABD, ABD'li operatörlerin kullandığı Huawei ve ZTE ürünlerini kullanmamaları gerktiği hakkında uyardı.

ABD'li operatörler Huawei ve ZTE ürünleri kullanma yasağı getirildi

ABD'li operatörler Huawei ve ZTE ürünlerini değiştirmenin tahmini maliyeti bu kez önemli ölçüde arttı. Cuma günü, Federal İletişim Komisyonu (FCC) başkanı Jessica Rosenworcel Kongre'ye, operatörlerin ABD hükümeti tarafından güvensiz kabul edilen ekipmanların kopması veya değiştirilmesi için 5.6 milyar dolarlık geri ödeme için başvurduklarını söyledi.

Eylül 2020'de FCC, bu değişim süreci için yaklaşık 1.8 milyar dolara mal olacağını tahmin etti. FCC, Aralık 2020'de bu değişim ihtiyacı için yaklaşık 1.9 milyar dolar ayırdı. Ancak Rosenworcel Cuma günü yaptığı açıklamada; "FCC'nin ağlarında ulusal güvenlik tehdidi oluşturan ekipmanları kaldırma ve değiştirme planları geliştiren taşıyıcılardan 181'den fazla başvuru aldığını, Kongre'nin güvenlik hedeflerini ilerletmek ve ABD'nin 5G güvenliğinde öncülük etmeye devam etmesini sağlamak için bu program için yeterli fonun bulunmasını sağlamak için Kongre ile çalışmayı dört gözle beklediğini” belirtti.

FCC bu operatörlerden gelen başvurular, üç aylık dosyalama süreci üç katından fazla olurken, nihai faturanın mutlaka 5.6 milyar dolar olması gerekmediğinin altını çizdi. Birincisi, Kongre bu ödemeleri henüz tahsis etmedi. Rosenworcel ayrıca geçtiğimiz cuma günü başvuruların gözden geçirildiği hakkında bir tweet attı. Bu yüzden de belirtilen bütçenin yani 5.6 milyar dolardan daha az ödeme yapılma ihtimali var.