Türkiye e-Futbol Milli Takımı’nın Ana Sponsoru Belli Oldu

Aralık 2020’de kurulan Türkiye e-Futbol Milli Takımı’nın ana sponsoru, tıpkı gerçek sahalardaki Turkcell oldu. Hem FIFA hem de PES oyunları için ayrı ayrı oluşturacak milli takımlar eEuro 2021 elemelerinde ve eNations Cup elemelerinde mücadele edecekler.

Türkiye’de espor adına atılan en önemli adımladan birisi, geçtiğimiz Aralık ayında yaşanmış ve sanal sahalarda mücadele edecek e-Milli Takım için çalışmalar başlamıştı. FIFA ve PES oyunları üzerinden seçmeleri devam e-Milli Takım için ana sponsor belli oldu.

Gerçek sahalarda A Milli Takım’a destek veren Turkcell, artık e-Futbol Milli Takım’ın ana sponsoru oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma sonucunda Turkcell, artık sanal sahalarda mücadele edecek futbol takımlarımıza da destek olacak.

Turkcell, e-Futbol Milli Takım için FIFA ve PES oyunlarında yapılacak seçmelere adını verdi:

Şu anda devam eden seçmeler, artık Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri adıyla anılacak. Turkcell eMilli Takımlar Seçmeleri; 29 Ocak’taki PES ve 18-19 Şubat’taki FIFA Büyük Finalleri sonucunda belirlenecek.

Seçilen oyuncularla kurulan FIFA ve PES e-Futbol Milli Takımları, UEFA tarafından Mart ayında düzenlenecek düzenlenecek olan eEuro 2021 ve ayrıca FIFA eNations Cup elemelerinde boy gösterecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Yaklaşık 20 yıldır omuz omuza, yürek yüreğe yürümekten büyük onur duyduğumuz Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hızla gelişen espor arenasında Türkiye’yi en iyi noktaya taşımak için eMilli Takımlarımızın ana sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." dedi

Seçmelerin Turkcell adı ile düzenlenceğini vurgulayan Erkan, "Umuyoruz ki bu yıl Türk sporu yılı olacak. Önce A Milli Futbol Takımımızın, sonra da e-futbol Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası’nda tüm Türkiye’ye sevinç yaşatacaklarına inanıyoruz. Turkcell olarak, her alanda TURKSPORU’nun yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.