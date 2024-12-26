EPDK, kasım ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" verilerini yayımladı. Böylelikle Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj istasyonlarının sayısı gün yüzüne çıkmış oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kasım 2024 dönemine ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" verilerini yayımladı. Böylelikle Türkiye'de aktif olarak hizmet veren elektrikli otomobil şarj istasyonları ile bu istasyonlardaki port sayıları gün yüzüne çıktı. Öte yandan; Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı da resmî olarak açıklanmış oldu.

EPDK verilerine baktığımız zaman Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj istasyonları noktasında hâlâ eksikler olduğunu görüyoruz. Zira resmî verilere göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 167 bin 519. Tüm bu araçların hizmet alabildikleri şarj istasyonu portu sayısı ise sadece 25.096.

Portların çoğu AC şarj hizmeti sunuyor

Yayımlanan verilere göre ülkemizde hizmet veren 25.096 adet şarj portunun 15.327 tanesi, daha düşük hızlı AC şarj hizmeti sunuyor. Yüksek hızlı DC şarj hizmeti sunan portların sayısı ise 9.769. İstasyonlardaki en yaygın şarj desteği ise 12-22 kW aralığında. 151 kW ve üzerinde hızlı şarj desteği veren portların sayısı ise 3.408 olarak açıklandı.

Türkiye'de en çok portu olan işletmeciler:

Firma AC/DC soket sayısı Toplam soket sayısı Zes 3.115/1.088 4.203 Eşarj 391/1.561 1.952 Voltrun 1.279/152 1.431 Trugo 132/1.167 1.299 Wat 136/400 536 Astor 95/352 447 Beefull 313/123 436 Otojet 91/332 423 Oncharge 70/281 351 En Yakıt 346/0 346

Tüm bunlara ek olarak; şarj istasyonlarının toplam kurulu gücünün 1.644 MW olduğunu söyleyelim.