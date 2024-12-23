Tesla, İstanbul'da Meydan AVM'de yeni mağazasını 27 Aralık'ta açacak. Elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye'de artıyor.

Tesla, İstanbul'da yeni bir mağaza açıyor. Elektrikli araç pazarında dünya çapında tanınan markalardan biri olan Tesla, 27 Aralık'tan itibaren İstanbul'da yeni bir mağaza ile kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Tesla Türkiye'nin Satış Müdürü Berk Tezveren, mağaza açılışı hakkında kısa bir açıklama yaptı.

Elektrikli araçlara rağbet artıyor

Yeni mağaza, İstanbul'un önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Meydan AVM'de hizmete girecek. Tesla'nın Türkiye'deki bu yeni adımı, elektrikli araçların daha fazla ilgi görmesi ve satışların artması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tesla, Türkiye pazarındaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Eylül 2023'ten beri Türkiye Satış Müdürü olarak görev yapan Berk Tezveren, markanın Türkiye'deki büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Meydan AVM'deki yeni mağaza, Tesla'nın elektrikli araçlarına olan talebin arttığını da gösteriyor diyebiliriz.

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