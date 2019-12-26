Wikipedia'nın Kurucusu: Yeniden Hoş Geldin Türkiye

Anayasa Mahkemesi, internetin en büyük ansiklopedisi kabul edilen Wikipedia’nın tamamının erişime kapatılmasının ifade özgürlüğü ihlali olduğuna karar vermişti. Wikipedia’nın kurucusu, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bu karar sonrası Yeniden hoş geldin Türkiye dedi.

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak da bilinen Wikipedia, uzun süredir ülkemizde erişime kapalı durumda bulunuyordu. İnternet ansiklopedisi; Türkiye’nin, Suriye’deki iş savaşa destek verdiğini belirten iki adet İngilizce makalenin kaldırılmaması sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

Yaşanan bu olaylar üzerine Wikipedia’nın sahibi konumunda bulunan Wikimedia Vakfı, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Vakıf, yaptığı başvuruda sitenin tamamına erişimin kapatılmasının ifade özgürlüğünü ihlâl ettiğini öne sürmüştü.

Anayasa Mahkemesi ise başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karar bağlanmasını gerekli görmüştü. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise yaptığı görüşmenin ardından internet sitesine konulan erişim engelinin hak ihlali olduğuna karar verdi.

“Yeniden hoş geldin Türkiye”

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun aldığı erişim engelinin hak ihlali olduğu yönündeki karardan sonra Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Wales, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bir fotoğraf paylaştı ve “Yeniden hoş geldin Türkiye” dedi. Jimmy Wales ayrıca “Anayasa Mahkemesi Wikipedia'nın erişime engellenmesinin mutlaka kaldırılması gerektiğine hükmetti. Türkiye halkına yeniden Wikipedia'ya hoş geldiniz diyorum!” ifadelerini kullandı.

Wikipedia, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Başbakanlık’ın talebi üzerine Türkiye’den erişime kapatılmıştı. Mahkeme, söz konusu iki içeriğin siteden kaldırılması halinde erişim engelinin kaldırılacağını da belirtmişti. Wikimedia, ayrıca Nisan 2019 tarihinde sitenin tamamına erişimin kapatılmasının, ifade özgürlüğünü engellediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne de başvuruda bulunmuştu.