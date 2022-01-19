Türkiye’nin En Hızlı İnternet Sağlayıcıları Açıklandı

Speedtest, Türkiye'de en hızlı mobil internet ve sabit internet sağlayıcılarının hangileri olduğunu açıkladı. 2021'in 4. çeyreği için yayımlanan rapora göre TurkNet sabit internetin, Turkcell ise mobil internetin lideri oldu.

Ülkemizde internet hızı konusunda dünyayla kıyaslandığında bir gerilik olduğu aşikâr. Altyapının yetersizliği nedeniyle internet hızı ve teknolojilerinin gelişimi yavaş bir şekilde ilerlerken, yeni internet aboneleri ya da hizmetinden memnun olmayan aboneler, en hızlı internet sağlayıcısının hangisi olduğunu merak etmeye devam ediyorlar.

İşte bu meraka en iyi cevap, internet kullanıcılarının vazgeçilmez duraklarından Speedtest tarafından verildi. Speedtest, 2021’in 4. çeyreği için Türkiye’de en hızlı ve en yavaş interneti sunan sağlayıcıları açıkladı. Liste, hem mobil internet hem de sabit internet sağlayıcılarını kapsayacak şekilde paylaşıldı. Gelin, Türkiye’deki internet sağlayıcılarının sağladığı en güncel ortalama hızlarına bakalım.

Türkiye’de en hızlı mobil interneti Turkcell, sabit internetiyse TurkNet sundu

Yayımlanan rapora göre Türkiye’de en hızlı mobil internet sağlayıcısı Turkcell oldu. Üç büyük operatör arasında bulunan Vodafone ise internet hızı ve gecikme süresi konusunda Turkcell’in ve Türk Telekom’un ciddi düzeyde gerisinde kaldı. Sabit internet sağlayıcılarında lider TurkNet olurken, Türk Telekom, müşterilerine en düşük hız sunan sağlayıcı oldu.

Ortalama internet hızının en yüksek olduğu şehirse İstanbul idi. İstanbul’u Ankara, Bursa, İzmir ve Adana takip etti. Türkiye’de mobil internete erişim sağlayan cihazlarda en hızlı indirme hızı sunan cihazlar ise Apple cihazları oldu. Apple, ortalama 59,20 Mbps hız sunarken bu değer, Apple’ı takip eden Samsung’ta 45,02 Mbps idi.

Türkiye’nin en hızlı mobil internet sağlayıcıları

Turkcell – 71,49 puan Türk Telekom – 41,19 puan Vodafone – 23,79 puan

Mobil internette gecikme sıralaması:

Türk Telekom – 27 milisaniye Turkcell – 30 milisaniye Vodafone – 49 milisaniye

Türkiye’nin en hızlı sabit / kablo internet sağlayıcıları

TurkNet – 44,60 puan Türksat Kablo – 36,79 puan Turkcell – 34,51 puan Vodafone – 24,98 puan Türk Telekom – 19,66 puan

Sabit internette gecikme sıralaması:

Türksat Kablo – 14 milisaniye TurkNet – 17 milisaniye Turkcell – 20 milisaniye Türk Telekom – 23 milisaniye Vodafone – 35 milisaniye

Listede görülen ‘puan’, ‘Speed Score (Hız puanı)’ yerine kullanıldı. Speedtest, bu puanlamayı indirme ve yükleme hızlarını değerlendirerek ortaya koyuyor. Puanın %90’ını indirme, %10’unu yükleme hızı oluşturuyor.

Türkiye, 31,43 Mbps ortalama mobil internet hızıyla dünyada 59. sırada, 26,87 Mbps ortalama sabit internet hızıyla da dünyada 105. sırada yer alıyor.