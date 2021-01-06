Sosyal Medya Devlerine 3 Aylık Reklam Yasağı Geliyor

Sosyal medya yasası gereğince, Facebook ve TikTok gibi dev platformlara tanınan temsilcilik açma süresinin sonuna gelindi ve bu platformlara 3 ay reklam yasağı getirilecek. Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, bu yasağın Türkiye'de bulunan birçok KOBİ ve şirketi zarara uğratacağını dile getirdi.

1 Ekim tarihinde sosyal medya yasası yürürlüğe girmiş, Türkiye’de temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına para cezası kesilmiş ve belirli bir süre tanınmıştı. 30 günlük sürenin sonuna gelindi ve belirlenen yasaya göre Facebook ve TikTok gibi birçok popüler uygulamaya 3 ay süreyle reklam yasağı getirilecek.

Reklam yasağıyla birlikte, Türkiye’de bu tarz platformlara reklam veren birçok şirketin zarara uğraması bekleniyor. Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, bu yasakla birlikte birçok KOBİ ve şirketin, bu yasak yüzünden platformlardan çekilme kararı alabileceğini açıkladı.

KOBİ ve işletmeleri zor günler bekliyor

Türkiye’de temsilcilik açmaya yanaşmayan sosyal medya platformlarına, ilk önce 10 milyon, ardından 30 milyon TL para cezası uygulanmıştı. Verilen 30 günlük ceza süresinin bitmesinin ardından, hala temsilcilik açmayan birçok dev platforma reklam yasağı getiriliyor. Platformların bu kararı sürdürmesi halinde, Instagram ve Facebook gibi birçok platforma bant sınırlaması getirilecek.

Reklam yasağının gelmesiyle birlikte, Türkiye’de bulunan kullanıcılar işletmelerin verdiği reklamları göremez hale gelecek. Bu yüzden de birçok KOBİ ve işletme, bu platformlardan çekilmek zorunda kalacak, dolayısıyla zarara uğrayacak. Faruk Çayır da reklam yasağının birçok işletmeyi zarara uğratacağını söylüyor.

Çayır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadelerde bulundu; “Bu yasaklar fayda sağlamayacaktır. İnsanlar bir şekilde bu engellemeleri aşacaktır ama bu uygulamalar ülkemizin imajına zarar verecektir . Reklam yasağının uygulandığı süreçte birçok KOBİ ya da şirket reklam veremediği için zarara uğrayacak. Bir sonraki aşama olan bant daraltmayla insanlar buraya giremediğinde şirketlerin bu platformlara reklam vermesinin bir anlamı da kalmayacak. Ağ daraltıldığında KOBİ’ler de bu platformlarda reklam vermekten vazgeçecekler. VPN ya da başka olasılıklarla bu platformlar kullanılabilir belki ama bu da belli bir kitleyi aşmayacak. İşin açıkçası KOBİ’leri daha zor günler bekliyor.”

Hangi sosyal ağ sağlayıcıları henüz temsilci atamadı?

Geçtiğimiz haftalarda YouTube, Türkiye'de temsilci atamaya karar verdiklerini duyurmuştu. Bu sebeple YouTube reklam yasağı uygulanan platformlar arasına girmeyecek. Aynı zamanda Rusya merkezli Vkontakte (VK), Türkiye'de temsilci açacaklarını dile getirerek, reklam yasağından muaf oldu. Aşağıdaki listede bulunan tüm sosyal medya platformlarına, temsilcilik açmadıkları takdirde reklam yasağı getirilecek.