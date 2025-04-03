Astronergy, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırımla güneş hücresi üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Çin merkezli Astronergy, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yeni bir yatırımla güneş hücresi üretim tesisi kuracağını açıkladı. Yeni tesis, ağırlıklı olarak ihracata yönelik üretim yapacak ve mevcut üretim kapasitesini destekleyecek şekilde konumlandırılacak.

Çinli Chint Group’un güneş enerjisi birimi olan Astronergy, Türkiye'de halihazırda faaliyet gösteren 850 MW kapasiteli güneş paneli fabrikasının ardından, yeni bir güneş hücresi üretim tesisi kurma planlarını duyurdu.

500 milyon dolarlık güneş hücresi yatırımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen düzenlenen toplantıda duyurulan yatırımın, “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” kapsamına alındığı bilgisi paylaşıldı. Astronergy yetkilileri, yatırımın HIT-30 “Yüksek Teknoloji Yatırım Programı” kapsamında gerçekleştirileceğini aktardı. Açıklamalara göre, tesiste TOPCon 4.0 teknolojisine sahip gelişmiş bir üretim hattı ile birlikte bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurulacak. Şirket, üretilecek güneş hücrelerinin en az yüzde 80’ini ihraç etmeyi planladığını bildirdi.

Astronergy, yeni tesisin Türkiye’de tamamen yabancı sermaye ile kurulacak ilk güneş hücresi üretim fabrikası olacağını açıkladı. Şirket, bu yatırımla birlikte yerel üretim zincirini genişletmeyi ve teknik bilgi birikimini Türkiye üzerinden yurt dışına aktarmayı hedeflediğini belirtti. Yatırımın, Türkiye’nin yüksek teknoloji alanında başlattığı HIT-30 programı kapsamında atılan ilk büyük adımlardan biri olduğu bilgisi de paylaşıldı.