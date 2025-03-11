Hâlihazırda insansı robot geliştiren Çinli otomobil devi Xpeng'in, bu alandaki yatırımlarını artıracağı bildirildi. Şirket, 13,8 milyar dolara kadar çıkan devasa yatırımlar yapabilir.

Yapay zekâ alanındaki gelişmelerin ardından teknoloji devleri odaklarını robotik sistemlere çevirmişti. Birçok şirketin insansı robotlar geliştirdiği haberlerini duyuyorduk. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı.

Elektrikli otomobilleriyle tanınan Çinli otomobil şirketi Xpeng’in robotik sektörüne yatırımlarını artıracağı bildirildi. Ülke medyasından gelen haberlere göre şirket, uzun vadede bu alana yoğunlaşmak istiyor.

13,8 milyar dolara kadar çıkan devasa bir yatırımlar yapılabilir

*Xpeng'in geçen sene tanıttığı "Iron" insansı robotu.

Xpeng’in, insansı robotlara 13,8 milyar dolara kadar çıkan çok büyük yatırımlar yapmayı planladığı söyleniyor. Şirket, sektörün şu anda çok erkan aşamalarında olduğunu, bu yüzden de büyük yatırımların önemli olduğunu düşünüyormuş.

CEO He Xiaopeng de açıklamalarında hâlihazırda 5 yıldır robot sektöründe çalıştıklarını söylerken 13,8 milyar dolara varan yatırımlarla insansı robot alanına girerek 20 yıl daha bu alanda faaliyet gösterebileceklerini belirtmiş.

Xpeng, 2020’den beri robotlar üzerinde çalışıyordu. Geçtiğimiz kasım ayında ise Tesla’nın robotuna rakip olacak kendi insansı robotu Iron’ı tanıtmıştı.

Otomobil devlerinin son zamanlarda robotlar konusunda hamleler yaptığını görüyorduk. Zaten Tesla bunun en büyük örneği. Şirket, Optimus isimli bir robot geliştiriyordu.. Bunun dışında Stellantis bünyesindeki Leapmotor da robot geliştirmek için bir ekip kurmuştu. Bu tarz firmaların sayısının hızla artacağını tahmin edebiliriz.