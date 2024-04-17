Türkiye'de ilk defa bir otonom elektrikli otobüs yollara çıktı. Karsan'ın e-ATAK modeli, İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Teknik Üniversitesi, Ericsson ve Turkcell, İTÜ'nin Ayazağa Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlik ile birlikte 5G Teknoloji Kampüsü projesi için imza atmıştı.

Etkinliğin en ilgi çekici noktalarından biri ise yerli ve millî elektrikli otonom otobüs olmuştu. Otobüsü yakından incelediğimizde ise yollarda görmek için o kadar da çok beklemememiz gerektiğini görüyoruz.

Biz bu otobüsü aslında daha önce gördük

Videoda yer alan otobüs, Karsan tarafından üretilen elektrikli e-ATAK otonom otobüstü. 8 metre boyundaki araç, Finlandiya'nın Tampere şehrinde kullanma girerek ülkenin ilk elektrikli otonom otobüsü olmayı başarmıştı. Şimdi ise aracı İTÜ Ayazağa Kampüsü içerisinde görüyoruz. Böylece e-ATAK, ana vatanındaki ilk yerli otonom otobüs olmayı başarıyor.

Aracın etrafını algılayabilmesi için ise LIDAR adı verilen sensör teknolojisi kullanılıyor. Böylece otonom otobüs, çevredeki yayaları, trafikteki araçları ve önüne çıkabilecek diğer nesneleri ya da canlıları algılayabiliyor. Ayrıca araçta 5G teknolojisi de kullanılıyor. Henüz çok kısıtlı alanlarda test edilen 5G bağlantısı sayesinde e-ATAK daha hızlı tepki verebiliyor.

Türkiye'de tamamen otonom araçların trafikte yer alması ile ilgili düzenleme henüz tamamlanmış değil. Bu aracın içerisinde de bir sürücü olduğu görülüyor ancak bu sürücü, daha çok acil durumlarda müdahale etmek ve operatörlük ile yükümlü. Aracın yolculuğu esnasında sürücü çok gerekmedikçe otobüse müdahale etmiyor.