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SON DAKİKA: Türkiye'de İlk Maymun Çiçeği Vakası Görüldü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakasının resmen görüldüğünü duyurdu. Hasta ile ilgili bilgi de veren Koca, vakanın çevresindeki kişilerde hastalık bulgusu olmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de ilk kez maymun çiçeği vakasının görüldüğü duyuruldu. Vaka ile ilgili bilgi paylaşımında da bulunan Bakan Koca, endişe verici bir durum olmadığını ifade etti.

Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası 37 yaşında bir birey. Bu kişinin bağışıklık sisteminin yetersizliği olduğunu söyleyen Koca, temaslı takibinin yapıldığını ancak başka kimsede hastalık bulgusuna rastlanmadığını söyledi. Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası için tecrit işlemleri de yapılmış durumda.

İşte Fahrettin Koca tarafından yapılan o açıklama:

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

Maymun çiçeği hastalığı nedir, belirtiler nasıl anlaşılıyor, nasıl bulaşır gibi soruların cevapları için:
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Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakası, sosyal medyanın gündeminde

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamalar, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme taşındı. Gelin konuyla ilgili yapılmış bazı paylaşımlara hep birlikte bakalım:

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