Türkiye'nin İlk Sıvılaştırılmış Doğalgaz İstasyonu Açıldı

Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğalgaz istasyonu, Kocaeli Kartepe'de açıldı. Shell & Turcas tarafından açılan istasyon, Türkiye'deki büyük bir değişime öncülük edecek. İstasyonların yaygınlaşmasıyla özellikle kamyonlar, bu alternatif yakıtı kullanmaya başlayacaklar.

Türkiye'nin ilk sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) istasyonu geçtiğimiz günlerde yapılan bir etkinlikle Kocaeli'nde açıldı. Anadolu Otoyolu'nda "Shell & Turcas" tarafından açılan istasyon hem Shell hem de Türkiye'deki kamyonlar için büyük bir önem ifade ediyor. Çünkü Shell, yaptığı yatırımla Avrupa'daki dördüncü kez bir ülkede LNG'li istasyonu açmış oldu.

LNG, kamyonlar için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü bu yakıt türü, dünyanın son birkaç yıldır sürekli olarak konuşmaya başladığı küresel ısınmanın etkilerinden bir tanesi olan karbon ayak izini düşürücü etkiye sahip. Dizel motora göre daha sessiz bir şekilde çalışan LNG, karbondioksit salınımını yüzde 10, azot asit salınımını ise yüzde 30 kadar azaltıyor. LNG kullanan araçlarda parçacık emisyonu ise neredeyse tamamen ortadan kalkıyor.

Shell'in Anadolu Otoyolu'nda açtığı istasyona Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürü Cem Murat Yıldırım, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Shell & Turcas CEO’su Felix Faber ve IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak gibi isimler katıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Murat Yıldırım, Türkiye'nin yeni bir yakıt türüyle tanıştığını ve bu yakıt türünün çevre için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Alternatif yakıtların günümüzde büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, istasyon sayısı arttıkça yollardaki LNG'li kamyon sayısının da artacağını belirterek, yolcu taşımacılığında kullanılan otobüslerin de LNG kullanması gerektiğini vurguladı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu ise yaptığı açıklamalarda bu istasyonun büyük bir değişimin habercisi olduğunu bildirerek kısa bir süre sonra Türkiye'deki LNG'li kamyon oranının yüzde 10'lara ulaşacağını ifade etti. Ayrıca Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem de bazı açıklamalarda bulundu ve LNG'nin önemine vurgu yaptı.

Erdem; enerjiye duyulan ihtiyaç arttıkça bu ihtiyacın karşılanması için alternatif ve temiz yakıtlara başvurulduğunu ifade etti. Sıvılaştırılmış doğalgazın maliyetinin motorine oranla çok daha düşük olduğunu ifade eden Erdem, LNG'nin yüzde 25 kadar tasarruf sağlayacağını ileri sürdü. Shell Türkiye ülke başkanı, LNG'yi Türkiye'ye sundukları için mutlu olduklarını ifade etti.