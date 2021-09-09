İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), çimento fiyatlarına gelen zam oranının kur ve enflasyon oranını aşması nedeniyle boykot kararı aldı. Alınan karara göre ülke genelindeki inşaatlar, 24 Eylül'e kadar durduruldu. Üstelik çözüm bulunmazsa, boykota devam edilecek.

Ekonomideki son durum, en önemli sektörlerden bir tanesi olan inşaatı durma noktasına getirdi. Maliyetlerin ciddi miktarda yükselmesiyle birleşen pandemi etkisi, inşaat şirketlerini zora soktu. Hal böyle olunca da yeni bir karar alan sektör yetkilileri, Türkiye genelinde inşaatları durdurdular.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından alınan kararla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya baktığımızda, inşaatları durma noktasına getiren esas şeyin çimento fiyatları olduğunu görüyoruz. Bir binanın yapımı için kullanılan en temel malzeme olan çimento fiyatlarındaki artışın enflasyon ve dolar kuru gibi etkenleri geride bıraktığını söyleyen yetkililer, başka çarelerinin olmadığını söylüyorlar.

Boykotun ilk aşaması, 24 Eylül'e kadar devam edecek

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun açıklamasına göre Türkiye'de genelindeki inşaat çalışmaları, 24 Eylül'e kadar durdurulmuş durumda. Ancak bu sürecin tekrarlanacağını belirten yetkililer, taleplerine çözüm bulunana kadar iş yapmayacaklarını, boykot sürecinin devam edeceğini belirtiyorlar.

İMKON'un konuyla ilgili yazılı açıklaması şu şekilde; "Çimento sektörünün fahiş zamları geri çekmesi yolunda verdiğimiz mücadeleye yeni zamlarla karşılık verilmiş, Türkiye inşaat sektörüne iş bırakma ve boykot dışında seçenek bırakmamıştır. Bizler de çimento sektörünün haksız ve fahiş fiyat artışlarına sessiz kalmayarak inşaatlarımızı 24 Eylül'e kadar durduruyoruz. Türkiye inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin taşıyıcı lokomotifidir, bu zamana kadar haklı çağrımıza yeteri kadar kulak vermediniz, Türkiye inşaat sektörünün haklı talepleri karşılık buluncaya kadar demokratik şartlarda, boykot kararımız sonuç alıncaya kadar yenilenerek devam edecektir."