Uber şoförlerine ve kullanıcılarına yapılan saldırıları, yolcu seçmeleri, taksi sayısının artması taleplerini karşılamamaları, kısa mesafede yüksek ücret almaları vb. nedenlerle halktan tepki toplayan taksiciler bu kez de bu açıklama nedeniyle tepki topladı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun, "Şu andaki taksi sayısı fazla bile. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıp en ucuz taksi hizmetini veriyoruz. İstanbul halkı toplu taşımaya binmiyor, ucuz olduğu için taksiye biniyor. Açılış en az 10 TL olmalı, kısa mesafe en az 20 TL olmalı, taksimetrelere kilometre başına yüzde 30 zam yapılmalı" şeklindeki açıklamaları büyük tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde, bir taksicinin, İranlı turistleri sadece 1 kilometre götürmesine rağmen 200 lira istediği ortaya çıkmıştı. Bir başka olayda ise Taksim’den Beşiktaş’a gitmek isteyen bir grup arkadaşa, taksici "Siz Almancısınız, 100 Euro verin" demişti. 30 TL tutması gerektiği için itiraz eden grup, 16 kişi tarafından darp edilmişti. Bu gibi olaylar sık sık yaşanırken üstüne bir de bu açıklama yapılınca sosyal medyada tepkiler dile getirildi.

İstanbul'da çok ciddi bir taksi sorunu hakimken sorunun çözülmek yerine daha da sarpa sarması tepkileri günden güne artırıyor.

Taksi bulmak oldukça güç olmasına rağmen, İBB'nin 1000 yeni taksi teklifi geçtiğimiz hafta UKOME'de 8. kez reddedilmişti. Gerginlik yaratan bu durumun ardından söz konusu açıklama da yapılınca, Eyüp Aksu yoğun bir şekilde eleştirildi.

İstanbul Taksiciler Odası'nın açıklamasına gelen bazı tepkiler şu şekilde:

Yaptığımız bir ankette yönelttiğimiz "Sizce hangisi en iyi ulaşım alternatifi: Ticari taksi mi, yoksa Uber mi?” sorusuna 26.699 kişi oy vermişti ve sonuçlar ise şu şekilde dağılım göstermişti:

TİCARİ TAKSİ: %17

UBER: %83

Uber alternatifini büyük bir çoğunlık istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu sorun devam ederken deniz taksileri üreterek ulaşımı bir nebze olsun rahatlatmaya çalışıyor.

Türkiye'de durum böyleyken peki İngiltere'de taksiciler ne gibi sınavlara tabi tutuluyor?

İngiltere'de, Türkiye'deki gibi taksi ve özel kiralama hizmeti için kullanılacak olan araçlar ve sürücüler için taksicilik lisansı ile ilgili kurallar yerel yönetimler tarafından belirleniyor. Taksi sürücüsü olmak üzere başvuru yapacak kişinin ülkede yasal olarak çalışma izninin bulunması ve en az 12 ay süreyle Büyük Britanya, Kuzey İrlanda ya da Avrupa Birliği ülkelerinden sürücü belgesine sahip olması ilk aranan şartlar.

Bu ön şartları haiz 18 yaşını dolduran herkes taksi sürücülüğü için başvuruda bulunabiliyor olsa da, 21 yaşından önce taksicilik lisansı verilmiyor. Türkiye'de ise taksi kartı alabilmek için 25 yaşını doldurmuş olmak ve 66 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Türkiye'dekinin aksine İngiltere'de bir üst yaş sınırı bulunmuyor, ancak sağlık kontrolleri sıklaşıyor.

Yerel idareler bu ana kriterlerin yanı sıra genellikle adli sicil kaydı ile kişinin geçmişi, ehliyet sicil kaydı ile de adayın trafik kazaları, cezaları ve sürücülük alışkanlıklarıyla ilgli bilgi topluyor.

Lisans vermede yetkili kurumlar, referans mektubu ile de karakter özelliklerinin gözden geçirmek isteyebiliyor.

Çoğu yerel yönetim sağlık taraması, şehir bilgisini de içeren bir teorik sınav ve uygulamalı sürüş testlerinden geçilmesi şart koşuluyor. Ancak bu koşulların güçlük derecesi yerel idarelerce belirleniyor. Yetkili bir sağlık kurumu tarafından yapılan sağlık taraması yapılması gerekiyor. Ayrıca fiziki yeterlilik testi de gerekebiliyor. Bu test ağır yük kaldırma, bagaj ya da tekerlekli sandalye indirme ve bindirme gibi becerileri ölçüyor. 45 yaşından sonra 60 yaşına kadar her beş yılda bir, sonrasında ise her yıl sağlık taraması ve fiziki yeterlilik testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Taksi sürücüsü olmak üzere başvuruda bulunan kişilerin bir teorik bir de pratik sınavdan geçmeleri isteniyor. Teorik sınavda karayolları kanunu, matematik becerisi ve taksi yasası ile ilgili soruların yanı sıra çalışma sahası olan şehirle ilgili bilgisi de test ediliyor. Şehir bilgisi (Knowledge) sınavında 24 sorudan 18'ine doğru yanıt vermek gerekiyor. Sokak adları, kentteki ana bina ve mekanların yeri gibi bilgiler soruluyor ve iki konum arasında en kısa ve en güvenli güzergahı tanımlamak, birden fazla ve bağlantılı adresler içinde yolcunun en hızlı ve güvenli seyahatini sağlamak benzeri soruların doğru yanıtlanması gerekiyor.

Şehir bilgisi, Londra'da taksi lisansı almak isteyenlerin korkulu rüyası.

Başkent Londra'da siyah taksi sürücüsü olabilmek için kuralları Londra İçin Ulaştırma Kurumu (Transport for London) belirliyor. Kurumun lisans alabilmek için özellikle vurguladığı şehir bilgisi sınavı adayların en çok gözünü korkutan aşama. Yaklaşık 9 milyonluk başkent, banliyöleriyle birlikte yalnızca 1572 kilometrekare alana yayılıyor. Ancak Londra'da yaklaşık 10 kilometre çapında 60000'den fazla cadde ve sokak bulunuyor ve bunların büyük çoğunluğu ya tek yön ya da kısıtlı dönüş zorluğuna sahip.

Kentteki önemli binaların ve mekanların konumunu bilmek ve sokak ya da cadde isimlerini ezberlemek, kent içinde en kısa mesafeli, hızlı ve güvenli ulaşım hizmeti verebilmenin önemli bir koşulu olarak görülüyor. London College Üniversitesi'nde uzun zaman önce yapılan bir araştırma şehir yollarını akıllarında tutmanın Londra'daki taksi sürücülerinin beyinlerinin bir bölümününü büyüttüğünü tespit etti. Araştırmaya göre beynin yön bulma merkezi olarak bilinen ön lobu (hippokampus) sürücünün hizmet süresi arttıkça büyümesini sürdürüyor.

Sürüş testinin yanı sıra, yön duygusu, zaman kavramı, araç bilgisi ve hakimiyeti, yolcu alma ve yayaya saygı gibi bilgi ve beceriler de test ediliyor.

Türkiye'deki taksicilerin de benzer bir sınavdan geçirilmesi gerektiği ortada.

Kaynaklar: Euronews, CNN Türk, Sputnik News, Twitter, Ekşi Sözlük