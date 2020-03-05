Uber’in Mayıs 2019'da Türkiye'deki 'XL' servisini sonlandırmasının ardından sürücüler tarafından kurulan Uber Mağdurları Platformu, ABD’li ulaşım şirketine dava açmaya hazırlanıyor. Uber’in iş ortaklarının uğradığı zararın 50 milyon TL'yi bulduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında Türkiye’de hizmet veren UberXL segmentindeki araçların sayısını önemli ölçüde azaltan ABD’li firma, sadece üç ay sonra XL servisini tamamen sonlandırdığını duyurmuştu. 2018 yılında Türkiye'deki tüm UberXL sürücü ortakları ile birlikte e-Fatura sistemine geçiş yapan Uber, ani bir şekilde Türkiye’den çekildikten sonra tam anlamıyla bir mağdurlar ordusu yaratmıştı.

Uber’in aldığı kararın ardından bir araya gelen iş ortakları, Uber Mağdurları Platformu adında bir dernek kurdu. Platformun avukatları, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ABD’li ulaşım şirketine dava açacaklarını belirtti.

Uber Mağdurları Platformu adına açıklamalarda bulunan avukat Alparslan Saraç, "Türkiye'de herhangi bir reklam yapma ihtiyacı duymadan, kendi şoförlerinin verdiği kaliteli hizmet sayesinde değerini yükselten Uber, faaliyetlerine bir anda son vermesiyle birlikte kredi çekerek, borç alarak, masraflar yaparak Uber ile işe başlamış olan kendi sürücülerini ciddi anlamda zarara uğrattı” dedi.

Bu süreçte mağdur olan bir UberXL sürücüsünün bankalara olan borçlarından dolayı intihar ettiğini belirten Saraç, “Yaklaşık 1000 kişiyi bulan davacı kitlesiyle bugün davaların başladığını söyleyebiliriz. Mağdurların gördüğü zararlara ve bu zararların tazminine ilişkin ticaret hukukundan kaynaklanan alacak davaları görülecektir. Umuyoruz ki bundan önceki süreçte kendileriyle yaptığımız görüşmelerde umarsız davranan Uber, tutumunu değiştirir” ifadelerini kullandı.

Uber sisteminin haksız ve hukuka aykırı olarak ani bir kararla kapatıldığına vurgu yapan platformun avukatlarından Saraç, toplam değeri 50 milyon TL'yi bulan zararın davalı Hollanda ve Türkiye şirketlerinden karşılanmasını talep ettiklerini belirtti.