Yasaklanan Uber’e Alternatif 7 Taksi Uygulaması

Uber bir yıldız gibi hayatımıza girdi ve maalesef bir o kadar hızlı hayatımızdan çıktı. Biz de Uber alternatifi olarak kullanabileceğiniz Android ve iPhone (iOS) için mobil taksi uygulamalarını derledik.

Uber, yolcu taşımacılığını sadece ülkemizde değil tüm dünyada çok farklı bir noktaya taşımıştı. Kaliteli hizmet ve sürücüleri sayesinde yolcuların ilk tercihlerinden biri olmuştu. Sadece yolcu taşımacılığı değil Uber Eats gibi farklı projeleri de var. Uygulama ülkemizde de çok başarılı olunca sarı taksi sürücüleri tarafından büyük tepki toplamıştı. Konu şiddet olaylarına kadar varmıştı.

Uber fiyat, arabaları ve sürücüleri olarak sarı taksilere ciddi bir alternatif oldu. Bu durum da tartışmaları ve rekabeti körükledi. Sarı taksilerle Uber arasındaki rekabet, uygulama sadece İstanbul'da kullanılmasına rağmen Türkiye'de gündem yarattı. Şiddet olayları yaşandı, tüm olaylar hukuk alanına taşındı.

Uber Türkiye’de neden yasaklandı?

Uber bir mucize gibi hayatımıza girdi ama maalesef kalıcı olamadı. Taksicilerin, Uber sürücülerine olan baskınları ve şiddet içeren eylemlerinden sonra konu mahkemeye taşınmıştı. Hatta artık ülke meselesine bile dönmüştü diyebiliriz. Mahkeme, Uber’in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi ve sonrasında Uber'in Türkiye macerası sona erdi.

Uber alternatifi taksi uygulamaları:

BiTaksi

Careem Taksi Çağırma Uygulaması

Scotty

iTaksi

Heyy Taksi

EN Taksi

Duraktan Taksi

Duraktan Taksi:

Kullanılan şehirler: Genel

Puan: 4,0/5

Boyut: 14 MB

Duraktan Taksi uygulaması, konumunuza en yakın taksi durağını bulup çevrimiçi taksi çağırmanızı sağlayan bir sistem. Uygulama içerisinden bulunduğunuz yer ile gitmek istediğiniz yer arasındaki mesafe ve ücreti görebiliyorsunuz. Bunun dışında çağırdığınız taksinin anlık olarak konumunu takip edip, bilgilerini görebiliyoruz. Sitesinde pek çok ilde olduğu söyleniyor ancak hangi iller olduğu konusunda bilgi yok.

Duraktan Taksi indir:

EN Taksi:

Kullanılan şehirler: İzmir

Puan: 3,5/5

Boyut: 8,4 MB

En Taksi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından piyasaya sürülen taksi çağırma uygulaması. Uygulama üzerinden taksi çağırırken; taksinin gelme süresini, yolculuk mesafesini ve yaklaşık ücreti görebiliyorsunuz. Hatta taksi çağırdıktan sonra nerede olduğunu anlık olarak takip edebilir veya şoför ile canlı görüşme yapabilirsiniz.

En Taksi uygulaması için Uber sürücüleri gibi özel sürücüler ve arabalar seçiliyor. Gelen arabaların birçoğu yeni ve son derece bakımlı oluyor. Ödemeleri de Uber gibi nakit veya kredi kartı ile yapabiliyorsunuz. Sistem daha çok yeni ve henüz gelişmekte olan bir uygulama. Bu nedenle anlık sıkıntılar yaşanabiliyor. Buna rağmen Uber sistemine olan benzerliği ile İzmirlilere iyi bir alternatif olacak gibi duruyor.

EN Taksi indir:

Heyy Taksi:

Kullanılan şehirler: İzmir

Puan: 3,5/5

Boyut: 13 MB

Taksi şoförleri ile yolcular arasında aracılık etmek üzerine kurulmuş olan Heyy Taksi şu an için sadece İzmir’de kullanılıyor. Uygulama içerisinden çağırdığınız taksinin tüm bilgilerini görebiliyorsunuz. Buna aracın sizi almak için nereden geleceği ve ne kadar uzaklıkta olduğu da dahil. Dışarıdan bakıldığında çok iyi bir uygulama gibi gözükse de kullanıcı yorumları ve puanı farklı bir şey söylüyor.

Uygulamanın kullanıcı yorumlarında özellikle kredi kartı ile ödeme kısmında taksicilerin sıkıntı çıkardığını görülüyor. Ödeme yöntemi kredi kartı seçmenize rağmen, aracında pos cihazı olmayan taksiciler çağrıyı kabul edebiliyor. Bir kullanıcı ise uygulamadan taksi çağırdığını ve taksicinin kendisini arayıp nereye gitmek istediğini sorduğunu belirtmiş. Henüz çok yol alması gereken bir uygulama.

Heyy Taksi indir:

iTaksi:

Kullanılan şehirler: İstanbul

Puan: 3,5/5

Boyut: 34 MB

iTaksi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkartılmış bir uygulama. Uygulamada taksi çağırmadan önce gideceğiniz yeri belirterek yaklaşık mesafeyi ve ücreti görebilirsiniz. Yalnız bu ücretler yolculuk sırasında değişebiliyor. Çünkü uygulama yaklaşık bir ücret veriyor. iTaksi’de 3 farklı taksi tipi var. Klasik sarı taksi, daha konforlu turkuaz taksiler ve VIP taşımacılığı hissi yaratan siyah taksiler. Ayrıca gelişmiş bir iTaksi şikayet hattı da var.

iTaksi indir:

Scotty:

Kullanılan şehirler: İstanbul, İzmir

Puan: 4,4/5

Boyut: 11 MB

İstanbul’un meşhur trafiğini yenmek adına ortaya çıkmış Scotty, motorsikletlerle yolcu ve paket taşımacılığı yapıyor. Uygulama ile dilerseniz sizi bir yere götürmesi için sürücü çağırabilirsiniz veya bir paketinizi göndermek için. İstanbul trafiği düşünüldüğünde gerçekten çok kullanışlı bir uygulama. Zaten 500 binden fazla indirilmesi ve hafta sonları sürücü bulunamaması bile popülerliğini açıklıyor.

Sisteme dahil edilen Scotty sürücüleri sabıka kaydından, trafik sigortasına kadar tüm bilgileriyle kontrol ediliyor. Üstüne bir de tek tek güvenli sürüş yapabileceklerini kanıtlamaları için testten geçiriliyorlar. Sürücüler için Scotty başvuru işlemi sitesi üzerinden yapılıyor. Ücretleri son dönemde biraz artsa da İstanbul trafiğine katlanmak istemeyenler için hâlâ en iyi alternatiflerden biri.

Scotty indir:

Careem Taksi:

Kullanılan şehirler: İstanbul

Puan: 4,5/5

Boyut: 19 MB

Google Play Store’da 10 milyondan fazla indirilen Careem uygulaması, modern Caarem araçları ile dikkat çekiyor. Uygulamayı kullanan Careem taksi şoförlerine sürücü değil kaptan deniliyor. Yani Uber driver yerine direkt Uber kaptan denmesi gibi. Kullanıcı yorumlarına göre yukarıda anlattığımız uygulamalara göre daha kullanışlı ve profesyonel. Ayrıca uygulamada önceden rezervasyon da yapabiliyorsunuz.

Uygulamanın özellikleri içerisinde tahmini ücreti görme, kredi kartı ile ödeme, sürücü bilgilerini görme gibi önemli özellikler yer alıyor. Bunun yanında çağırdığınız kaptanın nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Careem Türkiye iletişim sistemi de kullanıcı yorumlarına göre oldukça iyi. Ancak yine de kaptanların gideceğiniz yeri görünce gelmek istememesi durumları da yaşanmıyor değil.

Careem Taksi indir:

BiTaksi:

Kullanılan şehirler: İstanbul, Ankara

Puan: 4,6/5

Boyut: 19 MB

1 milyondan fazla indirilen BiTaksi, 4,6 puan ile listemizdeki en yüksek puana sahip uygulama. İstanbul ve Ankara’da popüler olan uygulama sunduğu özelliklerle de dikkat çekiyor. Taksi çağırma işlemi sırasında sarı taksi ve BiTaksi turkuaz taksileri seçebiliyorsunuz. Taksi çağırdıktan sonra da BiTaksi sürücü bilgilerini; şoför fotoğrafı, ismi, araç markası ve modeli gibi bilgileri görebilirsiniz.

Uygulamanın en güzel yanlarından birisi de şoförlerin kendilerine ait puanları var. Yani şoförün daha önce taşıdığı yolcular tarafından ne kadar puan aldığını görebiliyorsunuz. İstanbullular için akıllarına BiTaksi mi iTaksi mi sorusu gelmiş olabilir. Açıkçası buna kullanıcı yorumlarına bakarak karar vermenizde fayda var. BiTaksi iTaksi arasındaki temel olarak tek fark, farklı firmalar olması.

BiTaksi indir:

Uygulamalar Uber’in yerini alabilir mi?

7 alternatif Uber uygulamasından sonra daha önce Uber kullandıysanız aklınıza yerini alabilir mi sorusu gelmiş olabilir. Bu konuda aslında kullanıcı yorumlarına ve uygulama puanlarına bakmakta fayda var. Uygulamalar genel olarak 4 puanın altında. Bunun yanında yüksek puanlı uygulamalarda bile çok fazla sürücü şikayeti var. Bu şikayetlerin en başında ise yolcu almama var.

Uber Türkiye’ye geldikten sonra gerçekten yolcu taşımada devrim yaratmıştı. Lüks arabaları, kibar şoförleri ve müşteri memnuniyeti. Ancak alternatif sarı taksi uygulamalarında şoförlerin olumsuz tutumları ve yolcu kabul etmemeleri göze çarpıyor. Birçok sürücü kısa mesafe konum girilen çağrıları kabul etmiyor. Hatta kabul edip adrese gitmeyen taksi şoförleri bile var. Bu çağrıları iptal eden müşteriye ise 5 TL ceza kesiliyor.

Yolcuların Uber’e yönelmesi ve hatta seçmesi aslında yine sarı taksiler nedeniyle olmuştu. Uber yasaklanınca taksi sürücüleri Uber’e göre daha kaliteli hizmet vereceklerini bile açıklamıştı. Ancak uygulama yorumlarına bakınca şunu söyleyebiliriz; Uber alternatifi uygulamalar çıkarmadan önce sarı taksi sürücülerine çok ciddi eğitimler vermek ve denetimler yapmak gerekiyor gibi duruyor.