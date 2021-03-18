Türkiye'nin İlk Koronavirüs Teşhis Köpeği 'Zippo'

Türk bilim insanları, Border Collie ırkı "Zippo" isimli bir köpeği özel olarak eğiterek, koronavirüs vakalarını tespit edebilir hale getirdi. Net başarı oranı yüzde 97 olan Zippo, koronavirüsle mücadele önemli bir yardımcı olacak.

Hayatımızı esir almaya devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yetkililer bundan sonra, TÜBİTAK ile Ankara Üniversitesi'nin iş birliği ile özel olarak eğitilen bir köpeği kullanarak pozitif vakaları tespit edecekler. Uzmanlara göre Zippo isimli bu köpek dostumuz, vakaları neredeyse yüzde 100 doğrulukla tespit edebiliyor.

Özel olarak yetiştirilen Border Collie ırkı köpek ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, salgınla ilgili tıbbi çalışmaların yanı sıra dedektör köpeklerin de kullanılabileceğini söylüyor. Zippo, Türkiye'de bir ilk olarak koronavirüs vakalarının tespit edilmesine yardımcı olacak.

İşte koronavirüs vakalarını yüzde 100'e kadar tespit edebilen Zippo

Ender Yarsan tarafından yapılan açıklamalara göre Zippo'nun ekonomik anlamda da büyük avantajları var. Neticede Zippo ile teşhis edilecek koronavirüs vakaları için erkenden harekete geçilebilecek, ayrıca bunlar sırasında da herhangi bir kite ihtiyaç duyulmayacak. Bilim insanına göre Zippo, koronavirüsle mücadelede önemli kozlardan bir tanesi olacak.

Veteriner Hekim Tarkan Özvardar, Zippo'nun nasıl yetiştirildiğine dair bazı açıklamalarda bulundu. Tekniğin bir buçuk ay gibi kısa bir sürede geliştirildiğini, bir bu kadar da köpeğin çalışması için geçtiğini söyleyen Özvardar, burada ispat etmek istedikleri esas şeyin hiçbir teknolojik ürünün köpek burnu kadar hassas olmadığını göstermek olduğunu ifade ediyor. Yaptıkları araştırmalar sonucunda net başarı oranının yüzde 97 olduğunu belirten veteriner hekim, eğitim ile sıradan köpeklerin bile koronavirüsü tespit edebileceğini vurguluyor.