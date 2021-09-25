Türkiye'nin %96'sı Gelecekte Susuzluk Yaşanacağı Görüşünde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği ve 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir ankete göre, Türkiye'nin gelecekte ciddi bir su sıkıntısı yaşaması oldukça muhtemel gibi gözüküyor. Katılımcıların bu konudaki endişeleri ise tasarrufa pek yansımıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın su ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri belirlemek üzere başlatmış olduğu Birinci Su Şurası, Türkiye’nin su kullanımı alışkanlıklarını da açığa çıkardı.

Bakanlığın 26 ilde düzenlediği ve Türkiye’nin su tüketimi alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre, ankete katılanların %96’sı ‘Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınmalı’ görüşünde.

%89 gelecekte susuzluk yaşanacağı görüşünde

Türkiye’nin 26 farklı ilinden 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket kapsamında oldukça tedirgin edici sonuçlara ulaşıldı. Ankette ortaya çıkan sonuçlara göre katılanların %96’ı ‘Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınmalı’ görüşüne katılırken, %89 oranında bir kesim de gelecekte susuzluk yaşanabileceği görüşünde.

Ankete katılan ve su tasarrufuna dikkat ettiğini düşünenlerin %31’i ‘çok dikkatliyim’ derken, kalan %52’lik kısım da ‘biraz dikkatliyim’ dedi. Tasarrufa en dikkat eden kesimin 40-45 yaş aralığı olduğunu ortaya çıkaran ankete göre, Akdeniz ile Doğu ve Güney Doğu bölgesinde yaşayan insanlar su tasarrufu konusunda daha bilinçli bir şekilde hareket ediyor.

Kalabalık aileler ise su tasarrufu konusunda küçük ailelere göre daha dikkatli olarak öne çıkıyor.

Aylık ortalama su faturası 88 TL

Su tüketimi davranış kalıplarını belirlemek amacıyla bireysel ve toplumsal hassasiyetleri ölçerek analiz eden anket; su tüketimi konusunda var olan endişe ve tedirginliklerin tasarrufa pek de yansımadığını açıkça gözler önüne seriyor.

Ankete katılanlardan %22’si diş fırçalama, %52’si ise el yıkama esnasında suyu açık bıraktığını itiraf etti. Yine ankete katılanlardan %67’li bir kısım çamaşır makinesinde ön yıkamalı programı tercih ettiğini belirtirken, %43 ise makineyi tam dolmadan çalıştırdığını kaydetti.

Anket sonucunda belirlenen aylık ortalama su faturası ise 88 TL.