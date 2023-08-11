Elon Musk, X ödemelerinin ilk dalgasının ardından son 3 ayda 15 milyon görüntülenme sınırının 5 milyona düşürüldüğünü açıkladı.

Elon Musk’ın 17 yıllık bir markayı yerle bir ederek ‘X’e dönüştürdüğü Twitter, artık içerik üreticileri için bir kazanç adresi de olmaya başladı. Sosyal medyaların sosyal medyasını yaratmak isteyen Musk, içerik üretimini ve tüketimini desteklemek için paylaşımlarını milyonlara ulaştıranlara binlerce doları aşan ödemeler yaptı.

Geçtiğimiz hafta tüm Twitter ahalisi ilk ödemelerini aldı. Son 3 ay içinde 15 milyon görüntülenmeyi aşan içerik üreticiler, yüzlerce dolardan binlerce dolara kadar sıçrayan ‘beleş para’ kazandı. Fakat bugün Musk’tan daha büyük haberler geldi.

X'ten para kazanmak artık çok daha kolay:

“Artık daha da fazla kişi paylaşım yaparak para kazanabilir!

Son 3 ayda reklam geliri paylaşımı için uygunluk eşiğini 15 milyon gösterimden 5 milyon gösterime düşürdük. Ayrıca minimum ödeme eşiğini 50$'dan 10$'a düşürdük.

Erişmek için Premium aboneliğe kaydolun.”

Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, paylaşımlardan para kazanmak için gereken 15 milyon görüntülenme sınırının 5 milyona düşürüldüğünü açıkladı. Ayrıca içerik üreticilerin para çekme limitinin 50 dolardan 10 dolara çekildiğini ekledi.

Musk, bu sayede X’ten para kazanmak için Premium üyelik alıp almamak arasında kalanlara da bir tavsiye verdi. Yeni 5 milyon sınırıyla bu sınıra uyan herkesin Premium üyeliğini bedavaya getirecek kadar para kazanabileceğini açıkladı.

“Bu aslında X Premium'un (eski adıyla Twitter Blue) 5M'den fazla görüntüleme oluşturan hesaplar için ücretsiz olduğu anlamına geliyor.

Dolandırıcılar görüntülemeleri sonsuza kadar spam yapmak için botları kullanacağından, yalnızca doğrulanmış hesaplardan gelen görüntülemelerin sayıldığını unutmayın.”

Bu açıklamanın ardından önemli bir hatırlatmada da bulundu. Bot hesaplardan yapılan görüntülemelerin sayılmaması ve çok yüksek gelirler için manipülasyon yapılmaması adına sadece doğrulanmış hesapların görüntülenmesinin sayılacağını ifade etti.