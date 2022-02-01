Türkiye Uzay Ajansı'ndan Yeşil Işık Saçan Meteor Açıklaması

Türkiye Uzay Ajansı, dün gece Türkiye'nin batı kesiminde görülen ve yeşil ışık saçan meteor hakkında açıklama yaptı. Ajans, meteorun neden yeşil ışık saçtığını da bilimsel şekilde açıkladı.

Geçtiğimiz gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yaşayan vatandaşlar, gökyüzünde yeşil ışık saçan bir cisim gördüklerini paylaşmışlardı. Gece saat 23 civarında görülen bu cismin özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir gibi batı kesimindeki illerde görüldüğü paylaşılırken bugün, Türkiye Uzay Ajansı’ndan konuya dair açıklama geldi.

Türkiye Uzay Ajansı, Twitter’da yaptığı paylaşımda “Dün gece Türkiye’nin çeşitli noktalarında yeşil ışık saçan bir meteor görüntülenmiştir.” ifadelerine yer verdi ve söz konusu cismin meteor olduğunu doğruladı. Ayrıca paylaşımda bu meteorun neden yeşil ışık saçtığı hakkında da bilimsel açıklamaya yer verildi. Görüntülenen meteor TUA’nın açıklaması şu şekildeydi:

Meteor, İstanbul üzerinde böyle görüldü:

Meteor, magnezyum atomları sayesinde yeşil ışık yaydı:

“Bu gök cisimleri kimyasal yapıları sebebiyle atmosferde pek çok farklı renkte gözlemlenebilir. Meteorlar, Dünya atmosferine girdiklerinde çok sayıda hava molekülü ile çarpışırlar. Bu çarpışmalar parçacığın dış katmanlarını püskürterek sodyum, demir ve magnezyum atomlarından oluşan bir buhar oluşturur.

Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır. Birçok meteorun rengine, onlardaki metal atomlarından yayılan ışık (mavi, yeşil ve sarı) ile havadaki atomlar ile moleküller tarafından yayılan ışık (kırmızı) neden olur.

Metal atomları, sodyum lambalarındaki gibi ışık yayar: Sodyum (Na) atomları turuncu-sarı bir ışık verir, demir (Fe) atomları sarı bir ışık, magnezyum (Mg) yeşil baskın ışık yayar. İyonize Kalsiyum (Ca+) atomları, atmosferik nitrojen (N2) ve oksijen atomları (O) ve molekülleri kırmızı bir ışık verirken mor bir renk tonunda görülebilirler.”

Bu resim, görüntülenen meteora ait değil!

Öte yandan sosyal medyada bu haber ile paylaşılan yukarıdaki resmin meteora ait resim olmadığını açıklayalım. Hint Prasenjeet Yadav isimli fotoğrafçı tarafından çekilen bu fotoğraf, 2016 yılında National Geographic Yılın Doğa Fotoğrafı ödülünü kazanmayı başardı. Fotoğraf, kendisi tarafından Hindisyan’ın güneyindeki Batı Gat Dağları’nda yol kenarında kamp yaparken çekildi.