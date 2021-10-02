Türkiye'deki Kişiler, Günün Kaç Saatini Oturarak Geçiriyor?

En son yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri erkekler, günlük zamanlarının yaklaşık 6,4 saatini oturarak geçiriyor. Kadınlarda ise günün ortalama 6,2 saati, oturarak ya da uzanarak geçiriliyor. Raporda fiziksel aktivitenin kritik önemine de değiniliyor.

Pandemi hayatımıza girdiğinden bu yana birçok köklü değişikliğe sebep oldu. İş ve eğitim alanında daha çok karşımıza çıkan bu değişikliklerle hayatımız öncekine göre oldukça büyük bir oranla dijitale geçti. Elimizin altındaki bilgisayarlarla neredeyse her işimizi halledebildiğimizden daha az hareket etmeye başladık.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nın (TBSA) sonuçlarına göre söz konusu hareketsizlik oldukça kötü sonuçlar karşımıza çıkarabilir. Hatta öyle ki sırf ‘oturmanın’ sigaranın yerini aldığı ve yaşam süresini daha kötü şekilde etkilediği bile söyleniyor.

Türkiye’deki yetişkinler, ortalama 6,3 saati oturarak geçiriyor:

Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde, 15 yaş ve üzeri her 10 kişiden 4’ü yeterli seviyede fiziksel aktivite yapmıyor. Erkekler, günün ortalama 6,4 saatini oturarak ya da uzanarak geçirirken kadınlarda bu zamanın ortalama 6,2 saat olduğu görüldü. Genel olarak 15 yaş ve üzeri kişilerin oturarak geçirdiği zaman günde ortalama 6,3 saat.

19 yaş ve üzeri kişilerde ise erkeklerin günde ortalama 6,3 saat oturduğu görülürken kadınlarda bu zamanın 6 saat olduğu ortaya çıktı.

Fiziksel aktivite enfeksiyona karşı korur, sağlığı destekler:

Fiziksel aktiviteler vücudu diri tuttuğundan enfeksiyonlara karşı koruma sağladıkları biliniyor. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz pandemide oldukça işlevsel olacakları da gayet açık.

Elbette fiziksel aktivite yapmak için bir spor salonuna yazılmak zorunda değilsiniz. Bilgilere göre haftada 5 gün en az 30 dakikalığına yapacağınız bir yürüyüş bile sağlığı yeterince iyi oranda destekliyor. Bunun için toplu taşımada -aceleniz yoksa- birkaç durak önce inmeniz ve arabanızı -yine aceleniz yoksa- ulaşacağınız yerin gerisine park etmeniz öneriliyor.

Veriler, ülkemizde 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla AA tarafından derlendi.