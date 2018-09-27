Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Eylül Pazar günü Türkiye’nin batı kıyısını vurması beklenen tropik fırtınayı doğruladı. Yapılan açıklamalara göre tarih boyunca böyle bir hava olayı Türkiye’de kaydedilmemişti. Sosyal medya ve internet, bu kasırgaya yönelik isim önerileriyle çalkalanıyor.

Sabah saatlerinde gündemde bomba etkisi yaratan bir iddiaya göre Türkiye’nin batı kıyıları, tarihte ilk kez kasırga sınıfına giren bir tropik fırtınaya teslim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin iddiaları doğruladı, saatte 120 kilometre hızda esen rüzgar ve metrekareye 75 kilogram yağış uyarısında bulundu. Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale şehirlerini vurması beklenen şiddetli kasırga için yerel belediyeler, vatandaşlara SMS yoluyla bilgilendirme geçti.

Tarihte ilk kez Türkiye’yi vurması beklenen bir kasırga söz konusu olunca, internette ve sosyal medyada pek çok isim önerisi de gündeme geldi. Nitekim kasırga uluslararası basında Zorbas adıyla anılmaya başlandı. Bu ismin koyulmasının nedeni, büyük ihtimalle kasırganın önce Yunanistan’ın güney kıyılarını vuracak olması.

Zorbas kasırgasının son durumunu görmek için haber merkezlerinden yayınlanacak görüntüleri beklemeye gerek yok. Yine de görüntüler haricinde haberlerde resmi açıklamalarda bulunacağı için takip etmekte fayda var. Eğer kasırganın son durumunu anlık olarak takip etmek istiyorsanız bir önerimiz var.

Bildiğiniz üzere meteorolojik takip sistemlerinin elde ettikleri atmosferik görüntüler, internet ortamından anlık olarak izlenebiliyorlar. Bu konuda Türkçe arayüzüyle gayet kullanışlı olan VentuSky oldukça işlevsel bir hizmet sunuyor.

Hemen aşağıda, 27 Eylül saat 17:00 dolaylarındaki son durumu görebilirsiniz:

Sol panelde yer alan farklı hava koşullarını seçerek, Ege ve Akdeniz’deki hareketlenmeleri anlık olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda birkaç saat sonrasına ilişkin tahminleri görmek için aşağıdaki zaman çubuğunu kullanabilirsiniz. VentuSky’a ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.