'Türkiye'de 25 Milyon Kişi, Koronavirüs Aşısı Vurulmayacak'

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kimlere koronavirüs aşısı vurulmayacağı ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. İlhan'a göre aşılamadan muaf olan kısım, kaba bir hesapla 25 milyon insanı kapsıyor.

Aralık ayının ortalarına yaklaşmamızla birlikte koronavirüs aşısıyla ilgili tartışmalar da çoğaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalarda, aşılamanın aralık ayının ikinci yarısı itibarıyla başlayabileceği ifade edilmişti. Hal böyle olunca da vatandaşlar, kimlerin aşı olacağı, bunun zorunlu olup olmadığı gibi konuları merak etmeye başladılar. Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamalarda bu soruların cevabını vermeye çalışmıştı.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalara göre COVID-19 aşısı; 18 yaşından küçüklere, hamilelere, emzirenlere ve hastalığı son 6 ay içinde geçirmiş olan kimselere yapılmayacak. Koca'nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yapılan açıklamalara göre 25 milyon kişiye koronavirüs aşısının vurulmayacağının söylenebileceğini belirtti.

TÜİK'e göre Türkiye nüfusu, 2019 sonu itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi

Mustafa Necmi İlhan, TÜİK'in açıkladığı son veriler üzerinde basit bir hesaplama yaptı. 2019 yılı sonu itibarıyla açıklanan 83 milyon 154 bin 997 kişilik nüfusun 22 milyon 876 bin 798'inin 0-17 yaş grubunda olan çocuklardan oluştuğunu ifade eden bilim insanı, bu sayının Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'ini oluşturduğunu söyledi. Bakanın açıklamalarına göre bu yaş grubundaki çocuklar, koronavirüs aşısı vurulmayacak.

Prof. İlhan, çocukların sayısına hamileler ile emziren annelerin de eklediği zaman, kabaca 25 milyonluk sayıya ulaşılabileceğini söyledi. Bilim insanı, 25 milyon insanımızın koronavirüs aşısından "muaf" olacağını söylüyor. Ancak bu noktada da kafa karıştıran bir husus var. Daha önce yapılan açıklamalarda, salgının üstesinden gelinebilinmesi için nüfusun yüzde 60 kadarının aşılanması gerektiğine değiniliyordu. Bu da yaklaşık 50 milyon kişiye tekabül ediyor. Muaf kısmı Türkiye nüfusundan çıkardığımızda 58 milyon vatandaş kaldığını düşünecek olursak, anlaşılan o ki gerekli koşulları sağlayan hemen herkes, koronavirüs aşısı vurulacak.

Aşılama sürecinde antikor miktarına bakılmayacak

Milliyet'e verdiği demeçte aşılama süreciyle ilgili de bilgi veren Mustafa Necmi İlhan, aşılama sürecinde antikor durumuna bakılmayacağını söyledi. Bugüne kadar hastalığı geçirmemiş olanlar ile hastalığı geçirip geçirmediğini bilmeyen herkese aşı yapılacağını söyleyen bilim insanı, tek kriterin geçmiş 4 ila 6 ay aralığında COVID-19'a yakalanıp yakalanılmadığının tespit edilmesi olduğunu belirtiyor. İlhan'a göre bu tespit de HES uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.