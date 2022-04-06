Twitter Türkiye, bugün yeniden Bill Gates hakkındaki komplo teorileriyle dolup taştı. Bill Gates, bu kez aylardır konuşulan Türkiye'den arsa aldığı iddiaları ve Türkiye'deki 'faaliyetleriyle' "Türkiye'den Defol Bill Gates" etiketi altında konuşuldu. Biz de bu etiket altındaki bazı parlak(!) paylaşımları bir araya getirdik..

Özellikle COVID-19’un patlak vermesiyle daha önce yaptığı açıklamaların yeniden gündeme gelmesiyle komplo teorisyenlerinin hedefi olan Bill Gates, Türkiye’de günümüzde de hedef olmaya devam ediyor. Artık neredeyse her türlü olayın Bill Gates’e bağlandığı şu günlerde Twitter, yeniden göz kanatan bir gündeme ev sahipliği yapmaya başladı.

Bugün Twitter’a giren pek çok kullanıcı, gündemdeki etiketler arasında “#GetOutOfTurkeyBillGates (Türkiye’den Defol Bill Gates)' etiketine rastladı. Ne amaçla açıldığı net bir şekilde görülemeyen fakat Gates’in Türkiye’deki ‘faaliyetlerinin’ linçlendiği bu etiket altında en az “Sen de yargılanacaksın” çıkışı kadar saçma yorumlara da yer verildi.

Bill Gates, Türkiye’de her türlü şeyin önüne geçecekmiş:

Bill Gates için yapılan paylaşımlara geçmeden önce, bu paylaşımların yapıldıkları bağlamı hatırlamakta fayda var. Zira paylaşımların her biri Gates’in farklı Türkiye vizyonunu anlatıyor.. Paylaşımlar, Bill Gates içi daha önce medyaya yansıyan bazı illerden arsa satın aldığı iddiası ve küresel ısınmaya karşı yaptığı yapay et önerisini içeriyor. Gates’in söz konusu açıklamaları ve hakkındaki iddialar, neredeyse 1 yıl önce basına yansıyan iddialar ve açıklamalardan oluşuyor.. Bunlar dışındaki diğer teorilerse paylaşımlarda yer alıyor.

Etiket altında yapılan akıllara zarar paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

Herif Güneş'i karartacak(!)

Bill Gates yeni toprak arayışında:

Bill Gates'in değil, klonunun da yasaklanması gerekiyor, lütfen:

Türkiye'de arsa almasının nedeni ne olabilir ki? Tabii ki de Güneş'i kapatmak!

"Aşılar hakkında konuşuyor, doktor değil. Hep Türkiye'den arsa satın aldığına dair haberler var, neden? Kendisi bir meteorolog, astrobiyolog ya da biyoloji uzmanı değil, Güneş'i kapatmaya çalışıyor."

Çöl tozu Bill Gates'in havaya fırlattığı kireçtaşıymış...

Diğerleriyse sinirliydi: