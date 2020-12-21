İspanya'daki Covid-19 Vakalarının Artmasında Türkiye Detayı

İspanya'nın Extremadura adlı kasabasında, Covid-19 vakaları hızlı bir şekilde artıyor. Türkiye'ye saç ektirmeye giden bir grup insan, bu vaka artışının en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

İspanya’nın Extremadura adlı küçük bir kasabasında küçük çaplı bir Covid-19 patlaması yaşanıyor. Bu patlamanın en büyük sebebi ise Türkiye’ye saç ekim operasyonu için giden 20’den fazla kişi olarak gösteriliyor. Hastalar, İspanya’ya geri döndükten sonra durumdan habersiz bir şekilde 250 kişiyle yakın temas kurarak testi pozitif çıkan 29 kişinin Covid-19'a yakalanmasına sebep olmuş olabilir.

Extremadura’da berberlik yapan Manuel Parada, saç ekimi için müşterilerini Türkiye’ye götürmesi sebebiyle suçlamaların tam karşısında yer alıyor. Yaşanan Covid-19 krizinin ardından, kasabada okulların kapatılması gibi bir dizi sıkı önlem alındı.

Berber: Virüsü Türkiye’den kapma olasılığımız çok düşük

Manuel Parada, 20’den fazla müşterisiyle birlikte saç ekimi operasyonu için Türkiye’ye geldi. 3 günlük ziyaretlerinin ardından ülkelerine dönen hastalar, Covid-19'a yakalandıklarından habersiz bir şekilde günlük hayatlarına devam ettiler. Ancak kasabada yoğun bir şekilde Covid-19 vakaları görülmeye başlandı ve Türkiye’ye giden hastalardan 17’sinde Covid-19 virüsü tespit edildi. Saç ekimi operasyonu geçiren hastaların, 250 kişiyle yakın temasta bulundukları tespit edildi ve kasabada yoğun önlemler alınmaya başlandı.

Manuel Parada, Türkiye’de Covid-19 ile ilgili çok sıkı önlemler bulunduğunu ve ekiple birlikte kurallara her zaman uyduklarını dile getirerek, virüse Türkiye’de yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunu belirtti. İspanya basınına yapmış olduğu açıklamada Parada, şu sözleri dile getirdi; "Türkiye’ye tatil yapmaya değil, saç ekimi yaptırmaya gittik. Ziyaretimiz tıbbi amaçlı olduğu için de seyahat onayı aldık. Eğer riskli bir durum olsaydı bize en başta onay zaten verilmezdi. Sosyal medyada bize karşı yapılan atıflardan çok sıkıldık. İnsanlar detaylarını bilmedikleri şeyleri eleştirmeyi bir an önce bırakmalı. Virüsün yayılmasına sebep olan daha birçok unsur var ama kimse onları konuşmuyor.”

Salgının kaynağını henüz tespit edemeyen yetkililer, hastaları Madrid Havaalanı’ndan Extremadure’ye getiren otobüs şoförünü bile inceleme altına aldı. Kasabada 500’den fazla öğrenciye eğitim veren bir okul, velilerde ve bazı öğretmenlerde Covid-19 tespit edilmesinin üzerine kapatıldı. Belediye başkanı Magdalena Carmona, durumun kasaba için peki iyi gitmediğini ancak hep birlikte bu krizin üstesinden gelebileceklerini düşündüğünü dile getirdi.