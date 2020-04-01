Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkmenistan yönetimi tarafından koronavirüs hakkında konuşmanın ve kamuya açık alanlarda maske takılmasının yasaklandığını bildirdi.

Dünyada 200’den fazla ülke koronavirüsle mücadele ediyor. Birçok ülke koronavirüsle mücadele etmek için karantina dahil olmak üzere farklı farklı yöntemler kullanıyor. Koronavirüsle mücadele için başvurulan muhtemelen en işe yaramaz yöntem ise Türkmenistan'dan geldi. Ülkede koronavirüs hakkında konuşmak yasaklandı.

2007 yılından beri Türkmenistan Cumhurbaşkanı olan Gurbanguly Berdymukhamedov, birçok sıkı yönetim uygulaması nedeniyle dünyaca tanınıyor. Batıda diktatör olarak değerlendirilen Berdymukhamedov, son olarak koronavirüs hakkında konuşmayı ve maske takmayı yasakladı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nden (RSF) yapılan açıklamaya göre Türkmenistan’da “koronavirüs” kelimesi yasaklandı. RSF, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı tarafından okullara, hastanelere ve işyerlerine dağıtılan viral hastalıklar broşüründen koronavirüs kelimesinin çıkarıldığını açıkladı.

Türkmenistan’da yayına devam eden Azatlyk Radyosu’ndan bir muhabir, koronavirüs hakkında konuşmanın kesinlikle yasak olduğunu söyledi. Muhabir, otobüs duraklarında, dükkanlarda dahi insanların dinlendiğini, koronavirüs hakkında konuşan insanların gözaltına alındığını söyledi.

Türkmenistan yönetimi, halkın koronavirüs hakkında konuşmasını yasaklarken, bir yandan da bazı günlük önlemlerle salgının ülkeye sıçramasını engellemeye çalışıyor. Zira Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs bilgi sayfası kontrol edildiğinde Türkmenistan’da koronavirüs vakası olmadığı görülüyor. Ancak Türkmenistan’daki bağımsız kaynaklar ülkede koronavirüs vakalarının görüldüğünü bildiriyorlar.