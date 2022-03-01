En popüler internet sağlayıcılarından biri olan ve tek fiyat politikası izleyen TürkNet, hizmet fiyatında %40 oranında zam yaptı. Yeni zamla birlikte internet fiyatı 139,90 TL'ye ulaştı.

Türkiye’nen en popüler internet sağlayıcılarından biri olan TürkNet, bugün kullanıcılarına pek de hoş olmayan bir güncelleme yaptı. 2021 yılının temmuz ayından bu yana 99,90 TL’den hizmet veren sağlayıcı, bugün internet hizmetinin fiyatına %40 oranında zam uyguladı. Yeni zamla birlikte TürkNet internet hizmetinin fiyatı 139,90 TL olarak güncellendi. Zammın mevcut aboneler için haziran ayından itibaren faturalara yansıyacağı açıklandı.

Geçtiğimiz dönemde her yıl düzenli olarak haziran ayında fiyatlarında zam yapan TürkNet, 2020 yılında hizmet fiyatını 75 TL’den 85 TL’ye yükseltmişti. 2021 yılının haziran ayında yapılan duyuruyla birlikte bu fiyat 99,90 TL’ye yükselmişken, bu ay gelen beklenmedik zamla birlikte fiyatlar 139,90 TL’ye ulaştı. TürkNet, mevcut abonelerine de bir bilgilendirme mesajı gönderdi.

TürkNet’in açıklaması:

"Çalışmalarımız, yatırımlarımız aynı TurkNet ailesi gibi her yıl katlanarak büyüyor. Yaptıklarımızla, değişmez denilenleri değiştirmeye devam ediyoruz! Ancak, tüm bunlarla birlikte maliyetlerimiz de artıyor. Yıllık enflasyon, yüksek kurlar ve dolayısıyla maliyet artışları fiyat değişikliği yapmamızı kaçınılmaz hâle getirdi. Hizmetlerimizi iyileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek için fiyat artışı kaçınılmaz olsa da biz yine sizi düşünerek bu artışı en minimum miktarlarda yapmaya özen gösterdik.

Yaptığımız fiyat değişikliği sonucunda haziran ayı itibarıyla hizmetimiz 139,90 TL olacak. Bu tarihe kadar siz mevcut fiyatınızdan kullanmaya devam edeceksiniz."

TürkNet’in yeni zammı sosyal medyada konuşulmaya başladı: