Aldınız elinize çekirdeği ve kendinizi kaptırdınız gitti. Bir de baktınız ki hunharca çekirdek yedikten sonra dudaklarınız çatlamaya başlamış. Peki sizce bunun nedeni ne?

Tuzlu yiyeceklerden sonra dudaklarınızın neden çatladığının nedenini merak edenleri böyle alabiliriz.

Tuzun etkilerinin yanı sıra tabii ki dudağın yapısıyla da alakası var.

Tuz, suyun vücudumuzdaki hareketini etkileyen güçlü bir madde.

Tuzlu yiyecekler tükettiğimizde, tuz vücudumuzdaki suyu çekiyor ve bu durum, dudakların nem dengesini bozabiliyor. Dudaklar, vücudun diğer bölgelerine göre daha ince ve hassas bir deri tabakasına sahip olduğu için de su kaybı olduğunda dudaklar hızlıca kuruyor ve çatlıyor.

Dudaklarımıza temas eden tuz, doğrudan tahrişe neden olabiliyor.

Tuzlu yiyecekleri yedikten sonra dudaklarımızda kalan tuz partikülleri, dudakların yüzeyinde kuruyarak bir katman oluşturuyor. Bu katman da dudakların doğal nemini hapsederek kuruluğa yol açıyor.

Ayrıca dudaklarımızı yalayarak bu tuzdan kurtulmaya çalıştığımızda, tükürüğümüz de bu durumu daha kötü hâle getiriyor çünkü tükürük, tuzla birleşerek dudakların daha da kurumasına neden oluyor.

Tuzun yanı sıra diğer çevresel faktörler de dudakların çatlamasında rol oynuyor.

Kuru hava, rüzgâr ve soğuk hava dudakların nem kaybetmesine neden olabiliyor. Eğer tuzlu yiyecekleri sıklıkla tüketmekle kalmayıp bir de bu tür çevresel koşullara maruz kalıyorsanız dudaklarınızın çatlaması daha olası.

Çatlamayı önlemek için ne yapmalı?

Eğer dudaklarının tuzlu yiyecekler tükettikten sonra çatlamasını istemiyorsanız birkaç basit önlem alabilirsiniz. Bunlardan ilki de yalamak yerine dudaklarınızı suyla durulamak. Dudak nemlendirici kullanmak ve bol su içmek ise vücudun genel nem dengesini sağlayan faktörler.

Bu durumu önlemek için basit adımlarla dudaklarının sağlığınızı koruyabilirsiniz. Şimdi, bir bardak su al ve dudaklarını nemlendirici ile şımart!

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