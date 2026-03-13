TV'den YouTube İzleyenlere Kötü Haber: Atlanamayan Reklamlar Geldi

Google, YouTube'un TV uygulamasında 30 saniyelik atlanamayan reklamlar sunmaya başladığını açıkladı.

YouTube kullanıcılarını yakında daha uzun ve atlanamayan reklamlar bekliyor. Özellikle TV uygulamasında video izleyenler için platformun reklam politikası uzun süren testlerin ardından değişiyor.

Google’ın paylaştığı yeni reklam stratejisine göre YouTube’un TV uygulamasında 30 saniyeye kadar atlanamayan reklamlar gösterilmeye başlanacak. Daha önce çoğu reklamı atlayabilen kullanıcılar için bu durum önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Üç farklı atlanamayan reklam formatı geliyor

Google, reklam verenler için üç farklı atlanamayan reklam formatı sunacak. Bu reklamlar Google’ın yapay zekâ sistemi tarafından dinamik şekilde gösterilecek:

6 saniyelik “Bumper” reklamlar

15 saniyelik standart reklamlar

Sadece TV uygulamasında gösterilecek 30 saniyelik reklamlar

Bu değişiklikle birlikte kullanıcıların özellikle TV'leri üzerinden YouTube'u izlerken 15 ve 30 saniyelik atlanamayan reklamlarla daha sık karşılaşması bekleniyor.