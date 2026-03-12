Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! İlk kez ING'li olanlara fırsat!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'tan Çocuklar İçin Yeni Güvenlik Hamlesi: Ebeveyn Denetimli Hesaplar Geliyor!

WhatsApp, 13 yaş altındaki kullanıcılar için ebeveyn denetimli hesaplar özelliğini kullanıma sunmaya başladığını açıkladı. Peki bu özellik nasıl çalışacak?

WhatsApp'tan Çocuklar İçin Yeni Güvenlik Hamlesi: Ebeveyn Denetimli Hesaplar Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, 13 yaş altındaki kullanıcılar için ebeveyn denetimli yeni hesap sistemini duyurdu.

Yeni özellik sayesinde “reşit olmayan” olarak tanımlanan küçük yaştaki kullanıcılar WhatsApp'ı ebeveyn kontrolü altında ve sınırlı özelliklerle kullanabilecek.

Ebeveynler hesabı QR kodla kuracak

Yeni sistemde çocuğun hesabı oluşturulurken ebeveynin telefonu ile çocuğun telefonu aynı anda kullanılacak ve hesap QR kod doğrulamasıyla aktif edilecek. Kurulum sırasında ebeveynler çeşitli aktivite bildirimlerini açabilecek.

Varsayılan olarak ebeveynlere şu durumlarda bildirim gidecek:

  • Yeni kişi eklenmesi
  • Bir kişinin engellenmesi
  • Bir kişinin şikâyet edilmesi

İsteğe bağlı olarak şu durumlar için de uyarı alınabilecek:

  • Profil adı veya fotoğrafı değiştirilmesi
  • Yeni sohbet isteği gelmesi
  • Grup oluşturma, katılma veya gruptan ayrılma
  • Gruplarda kaybolan mesaj özelliğinin açılması
  • Sohbet ya da kişi silinmesi

Tüm bu ayarlar ebeveynin belirlediği 6 haneli PIN kodu ile korunacak.

Reklam yok ve özellikler sınırlı

3

Ebeveyn denetimli hesaplarda çocuklar sadece mesajlaşma ve arama özelliklerini kullanabilecek. Ayrıca şu özelliklere erişim olmayacak:

  • Meta AI
  • Kanallar
  • Durum Güncellemeleri

Bunun yanında birebir sohbetlerde kaybolan mesajlar özelliği de kullanılamayacak. WhatsApp, buna rağmen tüm mesaj ve aramaların uçtan uca şifreli ve gizli kalacağını söylüyor.

Yabancı kişilere karşı ek güvenlik

2

Çocuklar aynı zamanda rehberlerinde olmayan birinden mesaj aldığında ekranda bir uyarı görecek. Bu uyarıda gönderen kişiyle ortak grup olup olmadığı ve kişinin hangi ülkeden olduğu gibi bilgiler yer alacak.

Ayrıca bilinmeyen kişilerden gelen görseller otomatik olarak bulanıklaştırılacak ve yabancı numaralardan gelen aramalar kolayca sessize alınabilecek.

WhatsApp, özelliğin şu anda bazı ülkelerde test edilmeye başladığını ve önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını açıkladı.

WhatsApp'a Gelecek Ücretli Abonelik Sisteminin İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler WhatsApp'a Gelecek Ücretli Abonelik Sisteminin İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı: İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler
WhatsApp'a Çok Sevindirici Özellik Geliyor: 20 Sohbeti Sabitleyebileceksiniz! WhatsApp'a Çok Sevindirici Özellik Geliyor: 20 Sohbeti Sabitleyebileceksiniz!
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Epic Games'te Kaçırmamanız Gereken İndirim Kampanyası Başladı (%95'e Varan Fırsatlar Var)

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

Samsung, Galaxy S26'nın Çok Sevilen Bir Özelliğini Eski Modellere de Getirebilir

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

En Hızlı Büyüyen Yapay Zekâlar Açıklandı (Zirvede Ne ChatGPT Var Ne de Claude)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com