WhatsApp'tan Çocuklar İçin Yeni Güvenlik Hamlesi: Ebeveyn Denetimli Hesaplar Geliyor!

WhatsApp, 13 yaş altındaki kullanıcılar için ebeveyn denetimli hesaplar özelliğini kullanıma sunmaya başladığını açıkladı. Peki bu özellik nasıl çalışacak?

WhatsApp, 13 yaş altındaki kullanıcılar için ebeveyn denetimli yeni hesap sistemini duyurdu.

Yeni özellik sayesinde “reşit olmayan” olarak tanımlanan küçük yaştaki kullanıcılar WhatsApp'ı ebeveyn kontrolü altında ve sınırlı özelliklerle kullanabilecek.

Ebeveynler hesabı QR kodla kuracak

Yeni sistemde çocuğun hesabı oluşturulurken ebeveynin telefonu ile çocuğun telefonu aynı anda kullanılacak ve hesap QR kod doğrulamasıyla aktif edilecek. Kurulum sırasında ebeveynler çeşitli aktivite bildirimlerini açabilecek.

Varsayılan olarak ebeveynlere şu durumlarda bildirim gidecek:

Yeni kişi eklenmesi

Bir kişinin engellenmesi

Bir kişinin şikâyet edilmesi

İsteğe bağlı olarak şu durumlar için de uyarı alınabilecek:

Profil adı veya fotoğrafı değiştirilmesi

Yeni sohbet isteği gelmesi

Grup oluşturma, katılma veya gruptan ayrılma

Gruplarda kaybolan mesaj özelliğinin açılması

Sohbet ya da kişi silinmesi

Tüm bu ayarlar ebeveynin belirlediği 6 haneli PIN kodu ile korunacak.

Reklam yok ve özellikler sınırlı

Ebeveyn denetimli hesaplarda çocuklar sadece mesajlaşma ve arama özelliklerini kullanabilecek. Ayrıca şu özelliklere erişim olmayacak:

Meta AI

Kanallar

Durum Güncellemeleri

Bunun yanında birebir sohbetlerde kaybolan mesajlar özelliği de kullanılamayacak. WhatsApp, buna rağmen tüm mesaj ve aramaların uçtan uca şifreli ve gizli kalacağını söylüyor.

Yabancı kişilere karşı ek güvenlik

Çocuklar aynı zamanda rehberlerinde olmayan birinden mesaj aldığında ekranda bir uyarı görecek. Bu uyarıda gönderen kişiyle ortak grup olup olmadığı ve kişinin hangi ülkeden olduğu gibi bilgiler yer alacak.

Ayrıca bilinmeyen kişilerden gelen görseller otomatik olarak bulanıklaştırılacak ve yabancı numaralardan gelen aramalar kolayca sessize alınabilecek.

WhatsApp, özelliğin şu anda bazı ülkelerde test edilmeye başladığını ve önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede kullanıma sunulacağını açıkladı.