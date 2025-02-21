TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions, Türkiye’de CTV reklamcılığını geliştirmek için stratejik bir iş birliği gerçekleştirdi.

Bağlantılı TV (CTV) reklamcılığı, Türkiye’de yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions, markalara büyük ekranda daha geniş ve ölçülebilir reklam fırsatları sunmak için stratejik bir iş birliğine imza attı. Yapılan bu ortaklık kapsamında, markalar TVekstra’nın LG CTV envanterine erişebilecek ve ArabyAds’in pazarlama teknolojileriyle kampanyalarını optimize edebilecek.

19 Şubat 2025'te düzenlenen lansman etkinliğiyle duyurulan bu iş birliği, Türkiye’nin dijital reklamcılık alanında Avrupa ile Orta Doğu arasında bir köprü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda CTV reklamcılığına yeni bir standart getirmesi beklenen ortaklık, markalara daha geniş kitlelere ulaşma ve reklam kampanyalarını daha verimli yönetme imkânı sunacak.

CTV reklamcılığında yepyeni bir dönem başlıyor

Mediazone, 2023'ün son çeyreğinde TVekstra'nın çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir iş birliğinin sinyallerini vermişti. Bu sürecin devamında ise TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile stratejik bir ortaklığa imza atarak Türkiye’de CTV reklamcılığında yeni bir dönemi başlattı.

ArabyAds’in veri odaklı pazarlama teknolojisi ve şeffaf ölçüm çözümleriyle desteklenen bu iş birliği, TVekstra’nın yerel uzmanlığı ve geniş pazar erişimini LG Ad Solutions’ın gelişmiş CTV teknolojisiyle birleştiriyor. Böylelikle markalar, büyük ekranda hedef kitlelerine daha doğru ve ölçeklenebilir şekilde ulaşabilecek. Reklamverenler, doğrudan ve programatik satın alma modellerinden yararlanabilecek, ayrıca kampanya performanslarını artırmak için programatik garantili anlaşmalar yapabilecek.

CEO'lardan açıklamalar geldi

Mediazone Holding Kurucu Ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı, bu iş birliğinin ticari açıdan iki bölgeyi birbirine bağladığını ifade ederek şunları söyledi: ‘’LG Ad Solutions ve ArabyAds ile ortaklığımız ticari olarak iki coğrafyanın buluşması açısından çok önemli. Bu iş birliğimiz ile birlikte 1.8 milyon hane ve aylık 160 milyon erişim daha eklendi, bunun için çok heyecanlıyız.’’

TVekstra CEO’su ve Kurucu Ortağı Merve Eraslanoğlu, bu iş birliğinin sektörde önemli bir değişim yaratabileceğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’nin lider CTV reklam platformu olarak, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, reklamverenlere LG’nin premium Smart TV ekosistemi aracılığıyla son derece etkileşimli kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor. Türk medya sektörüne dair derin bilgi birikimimizle yenilikçi, performans odaklı CTV çözümleri sunmayı ve markalar için ölçülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz.”

ArabyAds CEO’su ve Kurucu Ortağı Mahmoud Fathy de şunları ekledi: "Türkiye’nin gelişen dijital ekosistemi, markalar için Avrupa ile MENA bölgesi arasında bir köprü kurarak yenilikçi CTV çözümlerinden yararlanma konusunda önemli bir fırsat sunuyor. TVekstra ve LG Ad Solutions ile olan ortaklığımız, reklamverenlerin stratejik, veri odaklı içgörülerle desteklenen ölçeklenebilir ve güçlü bir CTV altyapısına erişimini sağlayarak, kusursuz bir reklam deneyimi sunmasını garanti ediyor.”

LG Ad Solutions Uluslararası Başkan Yardımcısı Ed Wale, bu iş birliğinin şirket açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı: “TVekstra ile Türkiye’de ortaklığımızı genişletmek, LG Ad Solutions için önemli bir dönüm noktası. MENA bölgesinde elde ettiğimiz başarılar, CTV çözümlerimizin gücünü kanıtladı ve TVekstra’nın uzmanlığıyla Türkiye’de de markalar için olağanüstü reklam deneyimleri sunacağımıza inanıyoruz. Birlikte, hızla büyüyen bu pazarda yeni fırsatlar yaratıyoruz.