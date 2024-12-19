yemek.com mediazone tarafından satın alındı

yemek.com, Webtekno'yu da bünyesinde barındıran Mediazone tarafından satın alındı. Mediazone, bu hamle ile yemek dünyasına resmî olarak giriş yapmış oldu.

Türkiye'nin en popüler yemek tarihi platformları arasında yer alan "yemek.com", her geçen gün biraz daha büyüyen Mediazone'un bir parçası hâline geldi. Platform, 11 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen satış işlemlerinin tamamlanmasıyla Mediazone çatısı altına girdi.

Dijital medya dünyasında eşine az rastlanır bir büyüme ivmesi yakalayan Mediazone, bu satın alım ile yemek dünyasına da resmî olarak giriş yapmış oldu. Yemeksepeti, konuyla ilgili açıklamasında bir başarı hikâyesi hâline gelen yemek.com'un, artık daha büyük bir medya ekosisteminde varlık göstereceğini belirtti.

Mediazone, Webtekno'nun da çatı şirketi!

Mediazone ismi, pek çok okurumuza tanıdık gelmiştir. Hemen bir hatırlatma yapalım; biz de Webtekno ekibi olarak, Mart 2024'te Mediazone çatısı altına girmiştik. yemek.com'un satın alınması ile Webtekno, kardeş bir platforma daha kavuşmuş oldu.

Kaan Kayabalı liderliğinde kurulan Mediazone bünyesinde çalışmalarını sürdüren diğer platformlar arasında ise Mynet, Onedio, Maçkolik ve TV Ekstra bulunuyor. Mediazone Games ile Fantazzie isimli oyun firmalarının da yine aynı çatı altında yer aldıklarını söyleyelim.