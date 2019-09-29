Twitch, Yayıncıların Sayfalarını Yeniliyor

Twitch, yıllık TwitchCon etkinliğinde izleyiciler ve yayıncılar için bir dizi iyileştirme yaptı ve bunlardan biri en temel zorluklardan birini ele alıyor: kimi izleyeceğine karar vermek.

Twitch, YouTube tarzı bir kanal fragmanı, yayın programları ve daha birçok ayrıntı dahil olmak üzere potansiyel izleyicilere daha fazla bilgi sağlamak için kanal sayfalarını yeniliyor. Birçok yayıncının, kaçırması kolay elle zamanlamaya veya resmi olmayan eklentilere başvurduğunu hesaba katarsak bu değişim, çevrimiçi bir yayıncıyı ne zaman görmeyi beklediğinizi netleştirmek için yardımcı olabilir. Yenilenmiş görünüm 2019’da yayınlanacak gibi duruyor.

Twitch'i öncelikle iPad'inizde veya iPhone'unuzda izlerseniz de iyi haberler var. Sonunda, Ekim ayından itibaren doğrudan iOS’tan bir yayıncıya abone olma seçeneğiniz olacak. Ancak doğrudan bir abonelik satın alamazsınız. Bunun yerine, bir yıl boyunca seviye 1 abonelikleri için kullanabileceğiniz belirteçleri satın alacaksınız.

Reklamlarda da değişiklik var

Reklamlar önümüzdeki birkaç hafta içinde değişiyor. Reklamlar, oyun akışı sırasında resim içinde resim görüntülerine sahip olacak. 'Yanlış' anda izlemeye başladığınız için önemli bir oyunu kaçırmayacaksınız. Yayıncıların, reklam molaları yayınlamaya istekli olması durumunda, yayın öncesi reklamları kapatma seçeneği de bulunacak. Twitch ayrıca, reklamların ses seviyesini de normal hale getiriyor. Bunun da ötesinde, temel hesaplarda reklam bile görmeyeceksiniz.

Sizi ödüllendiren (ifadelerin kilidini açmak veya mesajınızı vurgulamak gibi) ve test eden "kanal noktaları" özelliği, ocak ayına yakın kullanıma sunulacak gibi duruyor.

Diğer değişiklikler çoğunlukla yayıncıları ilgilendiriyor. Twitch Studio yayın uygulaması, devam eden kapalı beta süresinin ardından Kasım ayında tüm yayıncılar için geçerli olacak. Revize edilmiş 'İçerik Oluşturucu Kontrol Paneli', ekim ayında yayıncılar için hızlı işlemlere ve ipuçlarına erişim sağlayacak. Bu arada moderatörler, 2020 baharında tehlikeli kullanıcılara ve mesajlara karşı hızlı bir şekilde harekete geçmeleri için özelleştirilebilir bir sohbet moduna sahip olacak.