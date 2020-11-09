Twitch Yayıncısı, Bir Şarkının Telifini Almaya Hazırlanıyor

xQc isimli bir Twitch yayıncısı, platformun telifli müzik yaptırımlarına daha fazla dayanamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan yayıncı, yayınlarının sonunda kullandığı Exitlude isimli şarkının tüm haklarını satın almak için hazır olduğunu söyledi. Yayıncı, The Killers grubuyla iletişime geçerek, şarkı haklarını satın almaya çalışacak.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch, bir süredir yayıncıları zorlayan adımlar atıyor. Platform özellikle de yayın ya da videolarda kullanılan müziklere takmış durumda. Çünkü platform, yayıncıların kullandıkları telifli müziklere göz yummuyor ve bu tür içerikleri engelliyor. Yaşanan son bir gelişme ise milyonlarca takipçiye sahip olan bir yayıncının, bu konudaki görüşünün ne yönde olduğunu gözler önüne seriyor.

Profesyonel bir Overwatch oyuncusu olan xQc lakaplı yayıncı Felix Lengyel, uzunca bir süredir Twitch yayınları yapıyor. Yayınlarının sonunda da The Killers grubunun Exitlude isimli şarkısını kullanan xQc, Twitch'in son hamlelerinin ardından bu şarkıdan vazgeçmek durumunda kaldı. Ancak bu duruma daha fazla dayanamayan yayıncı, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda bedeli ne olursa olsun Exitlude'un haklarını satın almayı planladığını söylüyor.

"Kanalımla Exitlude şarkısı bütünleşmiş durumda"

xQc'ye göre Exitlude şarkısı, yayın yaptığı kanalla bütünleşmiş durumda. Hal böyle olunca da bu durumun değişmesini istemeyen Lengyel, talep edilecek tüm bedelleri ödemeye hazır olduğunu söylüyor. Hatta konuyla ilgili olarak da The Killers'la iletişime geçip, talebini dile getireceğini söyleyen xQc, bu talebin kabul göreceğini düşündüğünü ifade ediyor. Üstelik genç yayıncı, müzisyenlerin belirleyeceği fiyatı ödemeye de hazır olduğunu vurguluyor.

Aslına bakacak olursa bu konuda hem Twitch hem de xQc'nin haklı olduğunu söylemek gerek. Neticede müzisyenlere ait şarkıların yasal hakları oluyor. Ancak olaya diğer yandan baktığımızda, yayıncıların para kazanmasını sağlayan şeylerin bu şarkılar olmadığı aşikar. Ayrıca Twitch, geçtiğimiz ay da yayıncıların telif sorunu yaşamasının önüne geçen bir müzik kütüphanesi duyurdu. Platform, "Soundtrack by Twitch" isimli bu kütüphaneyle yayıncıları, telif haklarından arındırılmış müziklerle buluşturmaya çalıştı ancak görünen o ki bu kütüphane de yayıncıları memnun etmedi.