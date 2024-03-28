Twitch, çıplaklığı engellemek için yeni bir karar aldığını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre vücudun mahrem bölgelerine belirli bir süreden fazla odaklanan yayıncı, platformdan banlanacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi yayın platformlarından Twitch, pek çok yayıncıyı ilgilendiren bir karar aldı. Şirket, "vücudun mahrem bölgelerine" çok uzun süre odaklanan yayıncıların banlanacağını açıkladı. Tabii bunun nasıl tespit edileceği şimdilik belli değil.

Twitch, çok uzun zamandır çıplaklık ve hatta pornografi ile tartışmaların odak noktasında. Platform, geçmişte de konuyla ilgili bazı adımlar attı ancak yayıncılar, çıplaklığı ön plana çıkarmayı bir şekilde başardılar. İşte bugün alınan karar, platformun bu konuda artık daha net davranacağını gözler önüne seriyor.

Twitch'in konuyla ilgili açıklaması şöyle

Topluluk Kurallarımız, Twitch'i davetkâr bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Twitch'teki içerik her zaman gelişmektedir ve kurallarımızın amaçlandığı gibi çalıştığından ve ortaya çıkan davranışlara ayak uydurduğundan emin olmak istiyoruz. Gerektiğinde, davranışlardaki bu değişiklikleri yakalamak için kurallarımızda güncellemeler yapıyoruz ve böylece topluluk, neye izin verildiğini açıkça anlıyor.



29 Mart Cuma gününden itibaren vücudun özel bölgelerine uzun süre odaklanan içeriklere izin verilmeyecektir.