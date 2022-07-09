Son zamanlarda Elon Musk'ın satın alım süreciyle gündemde olan Twitter, gerçekleşmeyen satın almanın ardından ekibinde değişikliğe gidiyor. Firma, şirketin geleceği için önemli rol oynayacak 100 kişilik bir grubu işten çıkardı.

En büyük sosyal medya mecralarından biri olan Twitter, Elon Musk'ın platformu satın alma sürecindeki belirsizliğin ortadan kalkması ve satın alımın iptali ardından onlarca çalışanını işten çıkarıyor.

Firmanın yeni çalışanlar bulmaktan sorumlu departmanlarındaki yaklaşık 100 çalışan işten çıkarılacak. Bu çalışanlar arasında insan kaynakları uzmanları, işe alımcılar ve yetenek avcıları da var.

Twitter'da işten çıkarmalar başladı

The Wall Street Journal'ın haberine göre Twitter, konuyla ilgili olarak "100'den az" kişinin çıkarıldığını ve sadece yetenek kazandırma biriminin bu durumdan etkilendiğini ifade etti. Firmanın son dönemde maliyetleri azaltmak için gösterdiği çaba düşünüldüğünde bu hiç de şaşırtıcı değil.

Daha önce yeni işe alımları kısmen dondurduğunu açıklayan Twitter, böylece Elon Musk'ın satın alım sürecini sonlandırabileceğine inanıyordu. Anlaşmanın durumu Elon Musk'ın çekilme tehditleri sonrası belirsiz hale gelmişti.

Öte yandan işten çıkarmaların anlaşma çabalarının bir parçası olup olmadığı konusu da Elon Musk'a soruldu. CNBC'ye göre Musk, konuyla ilgili olarak sorulara "Duruma göre" gibisinden yuvarlak cevaplar verdi. Musk ayrıca platformda çok fazla bot olduğundan da yakınmıştı.

Teknoloji firmalarında yaprak dökümü

İşten çıkarılmanın etkilerini sosyal medyada paylaşan Twitter kullanıcıları da herhangi bir detay vermedi. LinkedIn'de bir gönderi paylaşan kıdemli teknik eleman işe alımcı Ingrid Johnson, işten çıkarmaları eleştirerek uzun yıllardır firmada olan ve ömrünü bu firmayı geliştirmek için adayan kişilere haksızlık yapıldığını söyledi. Johnson ayrıca bu firmaya ömrünü adamış kişilere karşılık, haksız yere şişirilmiş hisse senetlerinin değerini korumak için Musk'a milyarlarca dolarlık davalar açılmasının daha da trajik olduğunu belirtti.

Son dönemde teknoloji firmaları işe alımlardan vazgeçme yoluna gidiyor. Meta yakın zamanda işe alımları yavaşlattığını duyurmuştu. Netflix, Unity, Coinbase ve Paypal da yakın zamanda çok sayıda işten çıkarma yapmıştı.