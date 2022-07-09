Dünyanın en zengin iş insanı, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Twitter hakkında yaptığı duyurudan bin pişman. Yaptığı duyurunun ardından Elon Musk’ın net serveti 24 saatten kısa bir sürede 65 milyar dolar azaldı.

Elon Musk son birkaç aydır kendinden sıkça söz ettiriyor. Gerek şirketlerinde ortaya çıkan skandallardan dolayı açılan davalar, gerek kendi özel hayatındaki skandallar… Ancak kendisinin en çok gündeme geldiği konu tabii ki de Twitter’ı satın alması olayıydı.

Başta Twitter’ın reddettiği, sonra kabul ettiği 44 milyar dolarlık anlaşma bir süredir askıdaydı. O kadar uğraşın ardından Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter’ın satın alınma anlaşmasını feshettiğini duyurdu. Bu durum ona pek yaramadı.

Elon Musk, 24 saatten kısa sürede 65 milyar dolar kaybetti

Elon Musk, Twitter anlaşmasını iptal ettiğini duyurmasının ardından şu ana kadar yaklaşık 1 gün geçti ve Elon Musk’ın net servetinin 65 milyar dolar azaldığı öğrenildi. En çok değer kaybettiği taraf ise Tesla hisseleri oldu. Son yaşananlarla birlikte 2022 yılı boyunca Musk'ın yaşadığı toplam kayıp 1,4 trilyon dolara ulaştı.

Elon Musk’ın Twitter'ı satın alma planını açıkladığı 25 Nisan tarihinde hisse başına 998,02 dolar olan Tesla hisseleri, %24'ten fazla düşerek bugünü 752,29 dolardan kapattı. Tesla’nın yaşadığı hisse değeri kaybı, borsadaki ortalama düşüşlerden çok daha fazla yüksek.

Elon Musk’ın net varlığı geçtiğimiz Kasım ayında 340 milyar dolar ile tavan yapmıştı. Oradan buralara düşmesi onu biraz üzmüştür diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.