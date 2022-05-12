Elon Musk'ın satın alma kararıyla gündemden düşmeyen Twitter'ın yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. CEO Parag Agrawal, şirketin iki üst düzey yöneticisini işten çıkardı ve işe alımların durdurulduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Twitter, son zamanlarda dünya gündeminin başında yer alıyor. Bilindiği üzere Tesla ve SpaceX CEO’su Musk’ın geçtiğimiz haftalarda platformu 44 milyar dolarlık astronomik bir ücrete satın alacağı açıklanmıştı. Bunun ardından ise şirketin geleceği ile ilgili birçok haber ortaya atılmıştı.

Gelen haberlerde Elon Musk’ın CEO’luk görevi için aklında bir isim olduğu, geçtiğimiz aylarda Jack Dorsey yerine gelen Parag Agrawal’ın satın alım tamamlanıncaya görevine devam edeceği aktarılmıştı. Bunun yanı sıra Musk’ın gelişinin çalışanlarda tedirginlik yarattığı gibi söylentiler de dolaşıyordu. Twitter’ın geleceği hakkındaki tartışmalar devam ederken şimdi ise şirkette önemli gelişmeler yaşandı.

CEO Parag Agrawal, iki yöneticiyi kovdu

Açıklamalara göre Twitter’ın üst düzey yöneticilik pozisyonlarında çalkalanmalar yaşanıyor. Şirketin Ürün ve Tasarım Müdürü Keyvon Beykpour, resmi hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla işten çıkmasının istendiğini aktardı. Beykpour bununla ilgili açıklamalarında CEO Parag Agrawal’ın bu talepte bulunduğunu belirtti: “Yedi yıl sonra şirketten ayrılıyorum. Parag, farklı bir ekibi farklı bir yöne çekmek istediğinden dolayı ayrılmamı istedi. Ayrılışımın böyle olacağını düşünmemiştim.”

Ayrıca açıklamalarda şirketin Tüketici Ürünleri Başkan Yardımcısı Jay Sullivan’ın Beykpour’un pozisyonunu alacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra şirketin Ürün Gelirleri Genel Müdürü Bruce Falck’ın da Parag Agrawal tarafından işten çıkarıldığı, yerine geçici olarak tıpkı diğer pozisyonda olduğu gibi Jay Sullivan’ın getirildiği ifade edildi.

İşe alımlar durduruldu

Ek olarak Agrawal’ın çalışanlara bir e-posta göndererek yeni haberleri verdiği ifade edildi. The Verge tarafından ulaşılan bu e-postada, Agrawal’ın Beykpour ve Falck’ın işten çıkarıldığının haberini vererek onlara teşekkür ettiği görüldü. Ayrıca, şirkette son zamanlarda yaşanan değişikliklere dem vuran 37 yaşındaki CEO, bu kararların platformu güçlendirmek için verildiğini aktardı.

Agrawal ayrıca, paylaştığı e-postada işe alımların (önemli pozisyonlar dışında) durdurulduğunu ve bazı harcamaların (seyahat, etkinlikler, gayrimenkul gibi işle alakalı olmayan) azaltıldığını da aktardı. Son olarak daha fazla işten çıkarma planlarının şu an için bulunmadığını belirten CEO, gerektiğinde liderlerin verimliliği artırmak için değişiklik yapabileceğini sözlerine ekledi ve değişiklikler yaşansa da Twitter’ın amacına hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.