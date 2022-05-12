Elon Musk yönetimi altında Twitter'ın yeni CEO'sunun kim olacağı tartışmaları sürerken, Dorsey'den beklentileri yıkan bir açıklama geldi. Dorsey, bir daha asla CEO olmayacağını açıkladı. Fakat bu açıklama bile yeni söylentilere yol açtı.

Geçtiğimiz haftalarda Twitter’ın tamamını 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, platformun geleceği hakkında da pek çok söylentiye ve beklentiye yol açmıştı. Elon Musk halen 44 milyar doları tamamlama peşindeyken Musk yönetimi altında şirketin yeni CEO’sunun kim olacağı da ayrı bir tartışma konusuydu.

Öte yandan Twitter’ın kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey, Musk’ı desteklemesi nedeniyle pek çok kişi için en olası aday olarak gözüküyordu. Fakat Dorsey, bugün paylaştığı bir Tweetle tüm beklentileri ve söylentileri yalanladı. Charles Wieand’ın Tweetine yanıt veren Dorsey, bir daha Twitter CEO’su olmayacağını açıkladı.

"Bir daha asla CEO olmayacağım"

“Elon Musk’ın en sonunda Jack Dorsey’den Twitter’ın CEO’su olmasını isteyeceğini tahmin ediyorum.

Hayır, bir daha asla CEO olmayacağım.”

Öte yandan Dorsey, bu paylaşımının ardından diğer kullanıcıların da cevabını merak ettiği sorularını cevapladı:

“Peki ister miydin?

Hayır. Tekrar başa dönme zamanı.”

“Kim olmalı?

En nihayetinde kimse.”

Jack Dorsey’in yeniden CEO olması beklentisi, özellikle son günlerde Dorsey’in Twitter hakkında Twitter’da yaptığı paylaşımlar nedeniyle oldukça artmıştı. Dorsey, Twitter’ın şu anki gidişatından pek de memnun olmadığını gösteren yorumlarda bulunmuş, Musk’ın Twitter’ın geleceği hakkındaki endişelerine de hak vermişti.

Öte yandan Dorsey'in 'Twitter'ın CEO'su değil de sadece 'CEO' olmayacağım demesi bile çeşitli söylentilere yol açtı. Pek çok kişi, Dorsey'in Twitter gemisine CEO unvanıyla değil, farklı bir unvanla katılabileceğini düşünmeye başladı. Yakın zamanda Square'de CEO'luk unvanını 'Square Başkanı' olarak değiştirmesi bu söylentileri güçlenirdi.