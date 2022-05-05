Elon Musk tarafından yaklaşık 44 milyar dolara satın alınacak olan Twitter'ın yeni CEO'sunun kim olacağı merak konusuydu. Gelen haberler, satın alım tamamlandıktan sonra geçici bir süreliğine Musk'ın CEO pozisyonunu üstlenebileceğini gösterdi.

260 milyar doların üzerinde servetiyle dünyanın en zengin insanını unvanına sahip olan Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter’ın 9,2’lik kısmını satın alarak sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bunun ardından Tesla ve SpaceX CEO’su, geçtiğimiz hafta ise dev platformun tamamını 44 milyar dolara yakın bir ücrete satın almak için Twitter ile anlaşmıştı.

Bugün ise içinde Binance’in de bulunduğu birçok şirketin, bu büyük satın alım için Musk’a 7,1 milyar dolar kaynak sağladığı aktarılmıştı. Twitter’ın satılmasından sonra kafalarda bulunan bir soru işareti ise şirket CEO’sunun kim olacağıydı. Gelen yeni haberler de Musk’ın bu konuyla ilgili bir fikrinin olabileceğini gösterdi.

Elon Musk, geçici süreliğine Twitter CEO’su olabilir

Öncelikle geçtiğimiz hafta Reuters tarafından kaynaklara dayandırılan bir haber, Musk’ın yeni CEO için aklında bir ismi çoktan belirlediğini; ancak bunun kim olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmadığını göstermişti. Musk’ın hem SpaceX hem de Tesla’ya CEO’luk yapması da Twitter’ın yöneticiliğine başka bir ismin getirilebileceği iddialarını güçlendirmişti.

Ancak CNBC’den David Faber’e göre bu durum en azından bir süreliğine gerçekleşmeyecek. Faber, Elon Musk’ın satın alım tamamlandıktan sonra geçici bir süreliğine CEO pozisyonunu üstlenebileceğini ifade etti. Ayrıca Twitter’ın en büyük yatırımcılarından olan Suudi Prens Alwaleed bin Talal de bugün yaptığı açıklamalarda Musk’ın Twitter için mükemmel bir lider olabileceğini belirtti. Bunların yanı sıra Faber, Musk’ın yatırımcılara planları ile ilgili detaylı bir sunum yaptığını da ekledi.

Şu an Twitter’ın CEO’luğunu Parag Agrawal üstleniyor. Agrawal, geçtiğimiz kasım ayında platformun kurucu ortaklarından olan Jack Dorsey’in istifasının ardından bu pozisyona gelmişti. Bu haberin de David Faber tarafından duyurulduğunu belirtmekte fayda var.