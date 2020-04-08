Twitter CEO'sundan Koronavirüs ile Mücadeleye Rekor Bağış

Sosyal medya platformu Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, bugüne kadar dünya çapında 80 binden fazla insanın yaşamına mal olan koronavirüs salgını ile mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Çin’in Wuhan kentindeki bir canlı hayvan pazarından çıktığı tahmin edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, dünyayı eşi benzerine çok fazla rastlanmayacak bir durumla karşı karşıya bıraktı. Bilim insanları, ölümcül salgını sona erdirecek bir tedavi yöntemi üzerine çalışırken, virüsün neden olduğu can kaybı listesi her geçen gün uzuyor.

Twitter ve mobil ödeme şirketi Square'ın kurucu CEO’su olan Jack Dorsey, şimdiye dek 1,4 milyon insana bulaşan ve 82 bin kişiyi öldüren COVID-19 pandemisi ile mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in paylaşımı

Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Dorsey, bağışı yaklaşık 1 milyar dolarlık Square hisselerini kullanarak yapacağını söyledi. Bu da şirketin tahmini net değerinin kabaca yüzde 30'una denk geliyor.

Yaratacağı fonun COVID-19 salgını sonrasında kadın sağlığı, eğitimi ve evrensel temel gelir çabalarını desteklemek için kullanılacağını belirten Amerikalı girişimci, bu konu başlıklarının dünyanın karşılaştığı varoluşsal sorunlara en iyi uzun vadeli çözümleri temsil ettiğine inandığını ifade etti.

Dorsey ayrıca yapılan tüm bağışların herkese açık bir Google E-Tablosu aracılığıyla izleneceği sözünü verdi. Başarılı ismin Twitter’dan paylaştığı döküman, Laurene Powell Jobs ve Leonardo Di Caprio tarafından ortaklaşa kurulan Amerika Gıda Fonu'na şu ana kadar 100.000 dolar verildiğini gösteriyor. COVID-19 ile mücadele için şimdiye kadarki en yüksek bağışı yapmaya hazırlanan Dorsey, bu davranışıyla herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Koronavirüs ile ilgili çalışmalara destek olmak amacıyla kurucusu olduğu Microsoft’taki görevinden istifa edenn Bill Gates, COVID-19’a yönelik ilacın bulunması için toplam servetinin yüzde 1’inden azına denk gelen 100 milyon dolarlık bir bağış yapmıştı.