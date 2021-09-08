Twitter, iOS ekosisteminde yeni bir tasarımı test etmeye başladı. Bu tasarım, görsel içerikleri ön plana çıkararak platformu adeta Instagram'a dönüştürüyor. Yeni tasarımın tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler mikroblog paylaşım platformu Twitter, yıllardır dokunmadığı tasarımını nihayet yenileyecek gibi görünüyor. Twitter Support isimli resmi hesaptan yapılan açıklamalara göre geliştiriciler, görselliğe daha fazla önem göstermek istiyorlar. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, Twitter'ı Instagram'a benzetecek gibi görünüyor.

Twitter, yeni tasarımı için "edge to edge" ifadesini kullanıyor. "Uçtan uca" olarak çevirebileceğimiz bu ifade, şirketin yeni tasarım dilini de tam anlamıyla yansıtıyor. Öyle ki kullanıcılar, artık platformdaki fotoğraf ve videoları doğrudan tam ekran şeklinde görecekler. Ekran kaydırıldıkça yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamalar ve kullanıcı isimleri açığa çıkacak.

Twitter'ın yeni tasarımı işte böyle görünüyor

Twitter, yıllar boyunca sabit bir tasarım dilini benimsemişti. Ancak açıkçası yıllar öncesinden kalan bu tasarım, artık o kadar da modern bir yapıya sahip değildi. Twitter'ın yaptığı paylaşıma yapılan yorumlara baktığımızda, kullanıcıların büyük bir bölümünün standart tasarımdan sıkıldıklarını ancak yeni tasarım dilini de görür görmez benimseyemediklerini görüyoruz.

Twitter'ın görselliği ön plana çıkaran yeni tasarımı, şu an için iOS ekosisteminde test ediliyor. Yakın bir gelecekte Android ekosisteminde de test edilmeye başlayacağı düşünülen tasarım, yapılacak testlerin ardından dünya genelindeki tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak bu noktada net bir tarih bilgisi şu an için paylaşılmadı.