Twitter yeni gizlilik özellikleri test ediyor. Firmanın test ettiği yeni özellikler kullanıcılara daha derinlemesine kontrol sağlayacak. Kullanıcılar, kimin hangi gönderilerini görebileceğini kendileri belirleyebilecek.

Sosyal medya platformlarının son dönemdeki adeta ortak gündemi gizlilik ve mahremiyet haline gelmiş durumda. Twitter da bu amaçla yeni çalışmalar yapıyor. Sosyal medya devinin yeni "sosyal gizlilik" fonksiyonları da bu noktada kullanıcılara daha fazla güç veriyor.

Test edilen yeni düzenlemeler ile birlikte Twitter kullanıcıları takipçi listelerini düzenleyebilecek, eski mesajları arşivleyebilecek ve gönderilerinin ne kadar süreden sonra otomatik olarak gizlenebileceğine karar verecek. Bu özellik, uzun süredir Twitter kullanan kişilere de yardımcı olacak.

Twitter kullanıcıları gizliliği tam anlamamış

Twitter'ın yaptığı araştırmaya göre Twitter'ın çok sayıda kullanıcısı gizliliğin temellerini bile anlamamış durumda, hatta gönderilerinin kimler tarafından görülüp görülmediğini bile bilmiyorlar. Sonuç olarak da kullanıcılar platformun hizmetlerini daha az kullanıyor ve tartışmalara katılımları ya da kendilerini ifade etme sıklıkları düşük oluyor.

Twitter ekibi kullanıcıların çekincelerini azaltmak ve gizlilik konusunda destek olmak için çalışmalar yapıyor. Bazı kontrol araçlarının testleri yakında başlayacak, bazı özellikler ise şu anda henüz konsept olarak geliştirilme aşamasında. Bu özelliklerin listesi ise şu şekilde:

Tweet arşivleme: Kullanıcılar belli bir süreden sonra tweetlerini gizleyebilecek. Bu gönderiler sadece kullanıcının kendisi tarafından görülebilecek. Bu özellik için çeşitli gizlenme süresi alternatifleri de düşünülüyor.

Takipçileri çıkarma: Kullanıcılar artık takipçilerini engellemeden takipçi listesinden çıkarabilecek. Bu özelliğin testlerine Eylül ayında başlanacak.

Beğenilenleri gizleme: Kullanıcılar artık beğendikleri gönderileri kimlerin görüntüleyebileceğini seçme şansına sahip olacak. Burada kullanıcılar beğenilerini herkese açabilecekleri gibi takipçilerine ya da belli gruplara açmayı da tercih edebilecek.

Tartışmalardan çıkarma: Kamuya açık tartışmaların yöneticileri, toplu tartışmalardan bazı kullanıcıları atabilecek. Bu özelliğin testleri de bu yılın sonunda test edilmeye başlanacak.