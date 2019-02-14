Twitter, atılan tweetlere cevap veren kişilerin profilini önizlemeyi sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Böylece bir tweet’e cevap verilen kişiler hakkında bilgi edinmek kolaylaşacak.

Twitter’da karşılıklı konuşmak ya da bir başlığı ilerletmek, araya giren insanlar nedeniyle pek kolay değil. Bu karışıklıkta da insanların kafası karışıyor ve konu dağılıyor.

Yeni özellik sayesinde bir başlığa cevap veren kişinin Twitter biosu, takipçi sayısı, Twitter’a ne zaman katıldığı gibi bilgiler gösterilecek. Kullanıcılar isterlerse kişilerin tam profillerini de görebilecekler.

Twitter’a göre yeni özelliği yakında Android’de görebileceğiz. Ayrıca iOS için de özellik test aşamasında ve yakında insanlar, kendi sayfalarından ayrılmadan başkalarının profilini kontrol edebilecekler.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda fiziksel ve ruhsal saldırılara karşı yeni yöntemler bulmak üzerinde çalışıyordu.

Twitter ayrıca bir tweet dizisinin ilk gönderisinden itibaren takip edilebilmesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor.