Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen sosyal medya platformu Twitter, Keşfet sayfasına konuma göre içerik özelliği getirdi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, isterlerse yalnızca bölgelerinde trend olan içerikleri veya listeleri görebilecek.

Keşfet ve Gündem sekmeleriyle kullanıcılarını neler olup bittiğinden haberdar eden Twitter, Keşfet sekmesinde daha alakalı sonuçlar sunabilmek için bazı değişikliklere gidiyor. Önceleri takip ettiğiniz kişileri dikkate alarak #Keşfet içerikleri sunan platform, yeni güncellemeyle birlikte bu sekmede yalnızca seçtiğiniz konuma göre listeler gösterecek.

Twitter, konuma göre listeleme özelliğini daha önceleri Gündem sekmesinde sunuyordu. Farklı ülkelerin veya bölgelerin gündeminde neler olup bittiğini öğrenmek isteyen kullanıcılarsa yalnızca seçtiği bölgeyi değiştirerek bu bölgelerin gündemine ulaşabiliyordu. Şimdi aynı özellik Keşfet sekmesine de getirilerek kullanıcılara daha alakalı ve yalnızca konuma özgü içerikler sunulacak.

Keşfet’te konum özelliği nasıl aktif edilir?

Keşfet’te konumunuza ve takip ettiğiniz kişilere göre daha alakalı içerikler görmek için tıpkı Gündem sekmesinde olduğu gibi bu özelliği aktif etmeniz gerekiyor. Bunu yapmak içinse Keşfet sayfasına geldiğinizde ekranın sağ üst köşesinde yer alan çark simgesine tıklamanız ve ‘İçeriği bu konumda göster’ seçeneğini açmanız gerek. Çark simgesine dokunduğunuzda açılan ekranda aynı zamanda konumunuzu değiştirip farklı bölgelerin Keşfet sayfalarına da ulaşabilirsiniz.

Twitter’ın yeni özelliği, bazı kullanıcılar için oldukça karışık görünse de pek çok kişinin istediği bir yenilikti. Böylece kendi ülkeleri dışındaki gündemlerle ilgilenmeyen kullanıcılar, daha spesifik içeriklere ulaşma imkânına sahip olabilecekler.

Twitter, koronavirüsle ilgili yanlış bilgiyi önlemek için yeni özellik getirmişti:

Koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam ettiği bu günlerde, doğru bilgiye ulaşmak büyük önem teşkil ediyor. Bu noktada özellikle sosyal medya platformlarına büyük iş düşüyor. Bu durumun farkında olan Twitter da platformda yayılan koronavirüs hakkında yanlış bilgileri önlemek için yeni özelliğini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunmuştu.

Temel anlamda insanları COVID-19 hakkında bilgi ararken doğru kaynaklara yönlendirmek üzerine kurulan bu özellik ile kullanıcılar, koronavirüs hakkında bilgi edinmek için Twitter’a girdiklerinde arama sonuçlarının en üstünde güvenilir içeriklerle karşılaşacaklar.