Koronavirüs pandemisi nedeniyle çok sayıda insan evlerinde zaman geçirmek durumunda kaldı. Bu süreçte internet içerikleri insanların eğlenmesini sağlarken, en çok zaman harcanan uygulama ise YouTube Kids oldu.

Koronavirüs günlerinde pek çok insan evlerinde kalıyor, salgının yayılmasını azaltmak için kendini karantinaya sokuyor. Bazı ülkelerde de doğrudan sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sürede insanlar internet yayınlarına yöneliyor.

İnsanların tercih ettiği yayın platformları arasında pek çok farklı isim var. YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi pek çok firma bu alanda hizmet veriyor. En popüler platform ise sürpriz bir isim: YouTube Kids.

YouTube Kids, en çok zaman geçirilen platform oldu

Apptopia adlı analiz firmasın ve tüketici etkileşim platformu Braze, 2020 yılının ilk üç aylık döneminde en çok zaman geçirilen platformları derledi. Braze ve Apptopia, 35 farklı platformu indirme, kullanım ve kazanç açısından karşılaştırdı.

Raporda kesin sayılar açıklanmasa da YouTube Kids, Netflix, Twitch, Amazon Prime Video, Hulu, Disney+ ve hatta YouTube’un kendisi gibi rakiplerini geride bırakmayı başardı. Uygulama hem küresel anlamda, hem Avrupa’da hem de ABD’de zirvede yer aldı.

YouTube Kids’in bu kadar popüler olması aslında hiç de şaşırtıcı değil. Çocukların okula gidemedikleri, evde zaman geçirdikleri dönemde pek çok ebeveyn çocuklarının eğlenebilecekleri ve aynı zamanda bir şeyler öğrenebilecekleri bu uygulamayı tercih ediyor.

En çok indirilen uygulama Netflix oldu

Raporda dikkat çeken bir başka nokta da toplam kullanıcı sayılarından yana oldu. YouTube Kids ilk 3 ayda 24,6 milyon yeni indirme ile en çok indirilen 4. uygulama olurken, listenin zirvesinde yer alan isim ise 59,1 milyon indirme ile Netflix oldu.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan karantina uygulamalarının etkisi platformların kullanım oranlarına da yansıdı. Apptopia ve Braze incelemelerine göre yayın platformlarında geçirilen zaman %30,7 arttı. Disney+ gibi platformlar da aynı dönemde popülerliğini artırdı. Genel olarak insanların sıkıntılarından uzaklaşmak için sosyal medya platformlarına yöneldiği gözlendi.