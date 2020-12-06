Twitter'ın geçtiğimiz ay kullanıcılarına sunduğu Fleets özelliği, görünüşe göre beklenen performansı sergileyemedi. Yapılan bir araştırmada katılımcıların yarısı, Twitter'da sınırlı süre için kalan bir içerik paylaşmak istemediğini dile getirdi.

Twitter, geçtiğimiz ay Fleets adını verdiği hikâyeler özelliğini kullanıcılarına sunmuştu. Twitter'ın oldukça umutlu olduğu, 24 saat görünürlüğe sahip olan ve daha sonra kaybolan paylaşımlar yapabilmeyi sağlayan Fleets özelliği, şirketin beklentilerini karşılamakta başarısız oldu.

Digital Information World'de yer alan habere göre Fleets özelliği, Twitter kullanıcıları tarafından çok fazla tercih edilmedi ve hatta platforma gereksiz bir ekleme olarak değerlendirildi.

Twitter kullanıcıları, sınırlı süre için kalan içerik paylaşmak istemiyor

YouGov tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada katılımcıların yarısı, Twitter'da sınırlı süre için kalan içerik paylaşmak istemediğini dile getirdi. Katılımcıların %35'i ise hâlihazırda diğer uygulamalardan hikâye paylaşımı yaptıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen araştırmada elde edilen bir diğer ilginç sonuç ise katılımcıların %13'ünün tanıdığı hiç kimsenin Fleets paylaşımı yapmadığı oldu. Katılımcıların %10'u da nasıl paylaşım yapılacağını bilmediğini dile getirdi.

Yapılan araştırmada katılımcılara sorulan bir diğer soru, diğer kullanıcıların Fleets paylaşımlarını ne sıklıkla görüntüleyeceğinizi düşünüyorsunuz oldu. Katılımcıların cevapları ise şu şekilde sıralandı:

Günde bir kez ya da daha fazla: %39

Haftada bir kereden fazla ancak günlük kontrol etmem: %23

Haftada bir kere: %7

Haftada bir kereden daha az: %16

Hiç kontrol etmem: %6

Fikrim yok: %9

Yapılan çalışmada markaların ne zaman Fleets özelliğini kullanmasını uygun bulursunuz sorusu da soruldu. Katılımcıların %54'ü indirim olduğunda, %40'ı yeni ürün çıkardıklarında, %35'i kamera arkası sahnelerde cevabını verdi. %13'lük kesim ise markaların Fleets paylaşımlarını hiçbir zaman uygun bulmadıklarını ifade etti.

Peki, siz Twitter'ın Fleets özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter'da sıkça kullandığınız bir özellik oldu mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilir ayrıca araştırmanın yapıldığı YouGov'un internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.